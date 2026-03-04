Las mujeres representan el 71,1% del empleo a tiempo parcial y el 58,5% del temporal en la Comunidad, alerta CCOO

Rueda de prensa de CC.OO para presentar el Informe 'Situación sociolaboral de las madrileñas 2026'. - EUROPA PRESS

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres representan el 71,1% del empleo a tiempo parcial y el 58,5% de los contratos temporales en la Comunidad de Madrid, según el Informe 'Situación sociolaboral de las madrileñas 2026' que ha presentado este miércoles CC.OO con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Su gabinete técnico ha realizado este estudio a partir del análisis de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuya última información disponible corresponde al cuarto trimestre de 2025.

"La Comunidad de Madrid carece de presupuestos suficientes para poder revertir esta situación", ha advertido la secretaria general de CC.OO Madrid, Paloma López, en rueda de prensa, acompañada por la secretaria de la Mujer, Lidia Fernández.

En este sentido, ambas han subrayado que es necesario un "cambio" del modelo productivo madrileño que actualmente está basado fundamentalmente en el sector servicios, "donde lo que se promueve es parcialidad y precariedad", por un sistema que apueste por empleos de mayor calidad en el sector industrial, digital e investigación.

Según el informe, la parcialidad es una de las principales formas en las que "se expresa la precariedad que sufren las personas trabajadoras", aumentando su impacto desde 2019. En total, hay más de 121.700 personas más trabajando a tiempo parcial, de las cuales, 44.300 son hombres y 77.400 son mujeres.

"En la mayor parte de los casos el trabajo a tiempo parcial es involuntario. Según los propios datos de la EPA para la Comunidad de Madrid, el 43,9% de las mujeres asalariadas con un contrato a tiempo parcial lo tiene por no encontrar un trabajo a tiempo completo", señala el informe.

CC.OO apunta que el 17,8% de las mujeres tiene este tipo de contrato debido a los cuidados, que recaen mayormente sobre ellas, mientras que solo el 5,9% de los hombres que trabajan a jornada parcial lo hacen por esta razón.

En la Comunidad de Madrid, a finales de 2025, había 356.700 personas con contrato temporal, un 11,3% de las personas asalariadas totales. De ellas, 208.600 personas (un 58,5% del total) son mujeres, frente a 148.100 hombres (41,5%). Si bien la reforma laboral tuvo un "impacto significativo" en la reducción de la temporalidad, el sindicato cree que ha tenido en mayor medida entre los hombres que entre las mujeres.

"Las mujeres representan el 52% de la población madrileña, pero solo suponen el 49,1% de las personas ocupadas y siguen concentrando la mayor parte de la inactividad, el empleo a tiempo parcial y la contratación temporal", lamenta.

EL 92% DEL EMPLEO FEMENINO, EN EL SECTOR SERVICIOS

La distribución del empleo por sectores refleja una gran concentración del empleo en el sector servicios de las mujeres, con el 92,4%, 14,4 puntos porcentuales más que en el caso de los hombres. La diferencia radica en la diferencia en el peso del sector industrial --5,4% frente al 10,9%-- y el sector de la construcción --2% frente al 10,9%--.

Por situación laboral, las mujeres de la Comunidad de Madrid se dedican en un 90,2% al empleo asalariado. En concreto, el 73,9% trabaja en el sector privado y el 16,3% en el sector público. El 9,6% restante trabaja por cuenta propia.

Respecto al año pasado, CC.OO ve un aumento de las mujeres que trabajan por cuenta propia, con una subida de cinco décimas porcentuales. En cambio, si se analiza la evolución desde 2019, el mayor crecimiento en puestos de trabajo entre las mujeres se da en el empleo asalariado del sector privado, con más de 148.500 empleos en los últimos años.

EL DESEMPLEO JUVENIL EMPEORA

El informe del sindicato también alerta sobre la situación de las mujeres jóvenes. En el cuarto trimestre de 2025, las mujeres jóvenes menores de 25 años representaban el 12% del total de mujeres desempleadas, mientras que en 2025 ascendió al 18,2%.

Las mujeres de entre 25 y 34 años pasaron del 24,6% al 15,4%, las mujeres de entre 35 y 44 años del 17,3% al 19,1%, las mujeres de entre 45 y 54 años del 20,5% al 23,6% y las mujeres mayores de 55 años del 25,6% al 23,7%. Unos datos que evidencian "la ausencia de políticas eficaces de inserción laboral para las jóvenes".

CC.OO recuerda que la brecha salarial de la Comunidad de Madrid alcanza el 19,8%, superior a la media estatal (19,2%), lo que supone que las mujeres cobran de media 5.802 euros menos al año que los hombres. La brecha por hora trabajada es del 11,7%, lo que refleja que las mujeres "ganan menos incluso en igualdad de condiciones laborales".

"La brecha se dispara en los empleos peor remunerados, donde las mujeres deberían incrementar su salario casi un 50% para igualarlo al de los hombres, y afecta con especial dureza a las mujeres extranjeras y a las mayores de 55 años", añade.

MEDIDAS DE IGUALDAD

Ante esta situación, el sindicato advierte de que estos datos "demuestran que la mejora del empleo no es suficiente si no va acompañada de medidas urgentes y específicas de igualdad para reducir la brecha salarial y garantizar la igualdad de oportunidades". Por ello, reclama un refuerzo de los servicios públicos, corresponsabilidad en los cuidados, planes de igualdad efectivos y una negociación colectiva con perspectiva de género.

"Si tuviéramos que sacar una primera conclusión general de este informe es que las madrileñas continuamos sufriendo desigualdad, precariedad y brechas estructurales sin que la Comunidad de Madrid haga algo para solucionarlo. Las barreras persisten y ponen de manifiesto la necesidad de intervenir con medidas específicas", ha subrayado Fernández en la presentación del estudio.

Según CC.OO, la dotación destinada a las actuaciones contra la violencia de género y a la promoción de la igualdad de oportunidades asciende a 38,3 millones de euros, lo que supone una reducción del 26,9% respecto a los créditos vigentes en 2025, por debajo de los niveles de ejecución alcanzados en 2023 y 2024.

En cuanto a la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género en la Comunidad de Madrid, "no se revierte la reducción de presupuestos anteriores, manteniendo el número de pisos tutelados en siete y 47 plazas para 2026, frente a los ocho pisos y 55 plazas de 2022".

CRÍTICAS A AYUSO

"Este es el interés que tiene el Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y su presidenta (Isabel Díaz Ayuso) en las políticas en contra de la violencia de género y a favor de la promoción de la igualdad. Esto se ve reflejado en un impacto negativo", ha criticado la secretaria general de CC.OO de Madrid.

López ha cargado contra la dirigente madrileña que "ya ha recogido y tiene en su propio discurso y en sus propias posiciones las posiciones de la extrema derecha radical, convirtiéndose ella misma en la mayor negacionista precisamente de la violencia de género".

Por todo ello, el sindicato ha reclamado una mayor inversión en políticas públicas para "combatir la violencia de género y garantizar la protección de las víctimas", garantizar acceso universal y gratuito a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y la renovación de las estrategias regionales contra la violencia de género, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la igualdad de oportunidades.