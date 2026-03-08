Las mujeres sostienen parte del campo madrileño a pesar de su escasa presencia en el sector agrario

Archivo - Imagen de archivo de una mujer en el trabajando en el campo - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres desempeñan un papel cada vez más visible en el campo madrileño aunque su presencia sigue siendo minoritaria en un sector históricamente masculinizado donde a día de hoy tan solo el 26,3% de la población activa agraria son mujeres, lo que evidencia la persistente brecha de género en el sector primario.

En la Comunidad de Madrid, el peso del sector agrario es además reducido respecto al conjunto del país, pues apenas representa alrededor del 0,2% de la población activa regional, frente a una media nacional del 4,1%, según el 'Diagnóstico de la mano de obra agraria con perspectiva de género' del Ministerio de Agricultura.

Este contexto hace que la presencia femenina en el campo madrileño sea aún más limitada, aunque su papel resulta clave en determinadas explotaciones y en actividades vinculadas a la horticultura, los cultivos leñosos o las explotaciones de menor tamaño, ámbitos donde su participación es más frecuente.

De todas las explotaciones agrarias de las que se tiene conocimiento en la Comunidad de Madrid, unas 1.750 están controladas por mujeres, lo que representa en torno al 22,6% del total. Predominan las mujeres mayores de 65 años (47,8%), seguido de las de entre 40 y 65 años (44,8%) y por último las de entre 16 y 40 años (7,4%).

En este sentido, desde la sección de mujeres de La Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas, la presidenta Rosa Arranz ha abordado en declaraciones a Europa Press el tema de la titularidad compartida de las explotaciones. Esta modalidad es difícil de contemplan a día de hoy, aunque las nuevas generaciones son más propensas.

Según ha detallado Arranz, la titularidad compartida "no siempre sale a cuenta", porque hay varios ministerios implicados y la burocracia no es sencilla. Sin embargo, las nuevas generaciones "parten de una concepción de conciliación" y "equiparación" que no tienen las personas con más experiencia, que están más "anclados en clichés y tabúes que arrastran del pasado".

ACTIVIDAD POCO VISIBLE

Más allá de la tipología de cultivo, la presencia de la mujer en el campo sigue ligada en gran parte al desarrollo de actividades poco visibles, como la ayuda familiar, lo que sin duda dificulta su reconocimiento profesional y su acceso a los derechos laborales.

En este sentido, Arranz ha reconocido que en el campo persiste aún la idea preconcebida de que las mujeres se dedican a los cuidados y la educación. Incluso mujeres jóvenes siguen asumiendo como propio ese rol más "invisible".

Sin embargo, cuando consiguen dar el paso y consolidarse como titulares o empresarias agrarias, su peso es significativo y llegan a representar más de un tercio del empresariado agrario. Esto evidencia el creciente protagonismo de la mujer en la gestión de explotaciones y el relevo generacional.

De hecho, al relevo generacional es uno de los principales puntos a futuro sobre los que inciden desde el sector primario. Desde La Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas destacan de hecho la importancia de que las nuevas generaciones traigan consigo una mayor conciencia de "equilibrio" para corregir la brecha de género en el campo.

A ESCALA NACIONAL

A escala nacional, los datos del Ministerio reflejan también diferencias estructurales entre hombres y mujeres en el sector. Las explotaciones dirigidas por mujeres suelen ser de menor tamaño --una media de 17,9 hectáreas frente a las 29,5 de los hombres-- y presentan menor rentabilidad económica.

Además, persiste una brecha salarial que sitúa la remuneración femenina en torno a seis euros diarios menos que la de los trabajadores varones, según el estudio ministerial. Estos datos son extrapolables a la situación del sector primario en la región, según apunta Arranz.

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo, los datos del Ministerio y desde organizaciones agrícolas ponen de relieve que el futuro del medio rural pasa en buena medida por reforzar la presencia femenina en el sector agrario y garantizar un relevo generacional "equilibrado".

Las administraciones y organizaciones rurales coinciden en que mejorar el acceso a la titularidad de explotaciones, reducir la brecha salarial y dar visibilidad al trabajo de las agricultoras y ganaderas son algunos de los retos pendientes para avanzar hacia un campo más igualitario.