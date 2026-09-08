Las mujeres toman el compás de Suma Flamenca, que ofrecerá 47 galas y 33 estrenos en la Comunidad de Madrid

Presentación de la XXI Suma Flamenca en Teatros del Canal - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres marcarán el compás de la XXI edición de Suma Flamenca, que levantará el telón del 13 de octubre al 1 de noviembre con 47 galas, 21 estrenos absolutos y otros doce en Madrid para reivindicar su papel esencial en la historia y el presente del arte jondo.

Bajo el lema 'Flamencas' y con Carmen Amaya como imagen, el festival reunirá en ocho espacios de la región a nombres como Carmen Linares, Rocío Molina, Patricia Guerrero, Farruquito, Israel Fernández, Israel Galván, Aurora Vargas, Karime Amaya o Mercedes Ruiz.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, y el director de Suma Flamenca, Antonio Benamargo, han sido los encargados de presentar este martes una edición en la que cantaoras, bailaoras, tocaoras, creadoras, maestras y transmisoras del legado flamenco se situarán en el centro del escenario. "La cultura y el flamenco, como la vida, no pueden entenderse sin la participación de la mujer", ha defendido De Paco Serrano, quien ha resaltado que Madrid volverá a ser así "capital del arte jondo".

Durante la presentación, en Teatros del Canal, Benamargo ha señalado que la programación permitirá analizar la presencia femenina en las diferentes esferas del flamenco, tanto en su dimensión artística como en su industria. Un recorrido que viajará desde los cafés cantantes y la ópera flamenca hasta los tablaos y las propuestas contemporáneas, sin ocultar lo que significaba abrirse camino "en un mundo de hombres", cercado por "barreras, micromachismos y macromachismos".

Entre las figuras que servirán de hilo conductor aparece Pastora Pavón, 'La Niña de los Peines'. El director del festival ha recordado cómo, en 1908, una sevillana de apenas 18 años entró en un estudio de grabación y, "sin saberlo, salvó el flamenco del siglo XIX".

La cantaora quedó unida para siempre a aquellos peines de los tangos y Federico García Lorca la convirtió más tarde en mito del duende, describiéndola como la mujer que bebía cazalla de un trago antes de cantar como nadie.

También resonará el taconeo de Carmen Amaya, 'La Capitana', considerada por Benamargo la bailaora más universal del flamenco. Su zapateado, de una fuerza y precisión rítmica extraordinarias, derribó fronteras sociales, culturales y geográficas y dejó una huella que desborda el propio arte jondo para inscribirse en la historia de la danza del siglo XX.

En la presentación, De Paco Serrano ha recordado al maestro Pepe Habichuela, fallecido el pasado mes de agosto. "Esté donde esté, seguro que nos está escuchando y estará tocando", ha expresado el consejero antes de destacar su presencia en el festival Suma Flamenca con 'Yesqueros'.

DE LA RAÍZ A LA VANGUARDIA

El baile transitará de la raíz a la vanguardia con Rocío Molina, Israel Galván, Patricia Guerrero, Andrés Marín, Adela Campallo, Karime Amaya, Gabriel Matías, Mercedes Ruiz, Jesús Carmona, Estévez & Paños, Yoel Vargas, Farruquito, Lucía La Bronce, Rebeca Ortega, El Yiyo, Belén López, La Piñona, Claudia la Debla, Patricia Donn y Lucía Ruibal.

El cante llevará el quejío de Carmen Linares, Israel Fernández, Aurora Vargas, Ezequiel Benítez, Argentina, Alicia Morales, Capullo de Jerez, Paco del Pozo, Sandra Carrasco, Ricardo Fernández del Moral, Pedro el Granaíno, Rocío Luna, Lucía Beltrán, Segundo Falcón y María de Carmela.

A ellos se sumarán los encuentros 'De Chipiona a La Isla', con Jesús Castilla y Samuel Serrano, y 'De Málaga a Cádiz', con Cancanilla de Málaga y Caracolillo de Cádiz, en el Centro Cultural Paco Rabal de Vallecas.

El toque tendrá asimismo voz propia con Juan Ramón Caro, Andrea Salcedo, José Almarcha, Agustín 'El Bola', Manuel Herrera hijo, Alejandro Hurtado, Jerónimo Maya y Joni Jiménez. La programación abrirá también sus sonoridades al piano de Chano Domínguez, la flauta de Trinidad Jiménez, la armónica de Antonio Serrano y la mezcla de voz, saxo y flauta de Antonio Lizana junto a la guitarra de José Manuel León.

TEATROS DEL CANAL, EL TABLAO PRINCIPAL

Los Teatros del Canal serán el buque insignia de una cita que extenderá su duende al Teatro de la Abadía, los centros culturales Pilar Miró y Paco Rabal, el Teatro Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, el Teatro Real Carlos III de Aranjuez, el Real Monasterio de El Paular y el Centro Comarcal de Humanidades de La Cabrera.

Metro de Madrid entrará también en el compás con la exposición 'Solera. Al compás del Metro', instalada en el Museo de los Trenes Históricos de Chamartín. Las fotografías de Javier Enrique Fernández harán dialogar a artistas como La Lupi, Eduardo Guerrero y Fuensanta La Moneta con trenes antiguos y estaciones emblemáticas de la red madrileña.

"Metro de Madrid siempre cerca de la cultura, siempre cerca de la promoción y de la extensión de esta cultura a todos los ciudadanos madrileños", ha destacado más tarde el consejero en declaraciones a los medios.

Como antesala, antes de que arranque el festival, la Sala Verde de los Teatros del Canal acogerá, del 24 al 27 de septiembre, las galas de Suma Flamenca Joven, con artistas como Esmeralda Rancapino, Laura Reyes, Eleazar Cerreduela, Aitana Rousseau y Álvaro Moreno.

El Ateneo de Madrid completará este prólogo del 30 de septiembre al 2 de octubre con unas jornadas sobre la mujer en el flamenco en las que participarán, entre otras, la bailaora Sara Calero, la guitarrista Mercedes Luján y la periodista Ángeles Castellano. El mismo espacio exhibirá hasta el 28 de octubre una muestra fotográfica de Ana Palma dedicada al cante, el baile y el toque femeninos.