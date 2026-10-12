Las mujeres toman el protagonismo de Suma Flamenca, que ofrecerá desde este martes 47 galas y 33 estrenos absolutos

Archivo - Las mujeres toman el protagonismo de Suma Flamenca. En la imagen Claudia La Debla - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Suma Flamenca levantará este martes el telón de su 21ª edición con 'El Dorado' de Israel Galván en los Teatros del Canal, y desplegará hasta el 1 de noviembre una programación de 47 galas, con 33 estrenos --21 de ellos absolutos--, bajo el lema 'Flamencas' y con el protagonismo de las mujeres en el arte jondo como hilo conductor.

Con Carmen Amaya como imagen, la cita reunirá a figuras como Carmen Linares, Rocío Molina, Patricia Guerrero, Farruquito, Israel Fernández y Aurora Vargas, y extenderá sus espectáculos por la capital y los municipios de San Lorenzo de El Escorial, Aranjuez, Rascafría y La Cabrera.

Israel Galván será el encargado de abrir este martes la programación, a las 20.30 horas, en la Sala Verde del Canal con una propuesta que mira a sus raíces maternas y en la que estará acompañado por Los Mellis de Huelva. El baile y las palmas compartirán el protagonismo de 'El Dorado', un homenaje a su madre.

BAILE Y CANTE EN LA SALA VERDE

La primera semana continuará en este escenario con Patricia Guerrero y 'Proceso eterno', el miércoles, junto al guitarrista Dani de Morón, el cantaor Sergio El Colorao y el percusionista Agustín Diassera. Andrés Marín presentará el jueves el estreno en Madrid de 'Desierto', mientras que Adela Campallo hará lo propio el viernes con 'Ausente'.

Argentina estrenará el sábado 'Madrid, Crisol Flamenco' y Karime Amaya cerrará esta primera tanda el domingo con 'Carmen', estreno en Madrid y homenaje a su tía abuela, Carmen Amaya, que enlaza la memoria familiar con su propia identidad artística.

La Sala Negra tomará el relevo del 20 al 25 de octubre. Chano Domínguez ofrecerá 'Piano Sólo' el martes 20; Juanfe Pérez, 'Eléctrica Jondura' el miércoles 21; y Alicia Morales estrenará 'Honores a Antonio El Mochuelo' el jueves 22. A continuación llegarán Juan Ramón Caro con 'Contrastes', el viernes 23; Gabriel Matías con el estreno absoluto de 'Quitar lo superfluo', el sábado 24; y Mercedes Ruiz y Santiago Lara con 'Dual', el domingo 25.

CARMEN LINARES Y ROCÍO MOLINA, EN LA RECTA FINAL

La última semana concentrará varios de los grandes nombres del cartel en la Sala Roja Concha Velasco. Carmen Linares actuará el martes 27 con 'Antología de la mujer: 30 Aniversario', un recital que recupera cantiñas de Cádiz, tangos de Granada y soleares de Triana de su álbum de 1996, con músicos jóvenes y arreglos actuales.

Jesús Carmona presentará el miércoles 28 el estreno en Madrid de 'UnYdos', al que seguirá Farruquito el jueves 29 con 'Sexteto Flamenco', también por primera vez en la capital. Rocío Molina llevará el viernes 30 'Caída del cielo', una creación que sitúa el cuerpo y la condición femenina en el centro de su propuesta escénica.

Estévez & Paños estrenarán en Madrid 'Doncellas (Juerga permanente)' el sábado 31 e Israel Fernández pondrá el cierre a la programación del Canal el domingo 1 de noviembre, a las 19.30 horas. El cantaor presentará el estreno absoluto de 'Recital de Cante', acompañado por las guitarras de Diego del Morao y Antonio El Relojero.

LA ABADÍA Y VALLECAS

Por su parte, el Teatro de La Abadía abrirá su participación el miércoles 14 con el estreno absoluto de 'Al Compás de la Palabra. A Félix Grande', con Paco del Pozo, José María Gallardo y el bailaor invitado Marco Flores.

Sandra Carrasco y David de Arahal estrenarán en Madrid 'Poema de la Libertad' el jueves 15, mientras que Ezequiel Benítez presentará 'Cante y Compás' el viernes 16 y Ricardo Fernández del Moral, 'A Fosforito' el sábado 17, ambos estrenos absolutos.

En Vallecas, el Centro Cultural Pilar Miró combinará guitarra y otras sonoridades con Alejandro Hurtado y 'El Primer Llanto', el 16 de octubre; Joni Jiménez y 'Convite', el 17; Trinidad Jiménez y 'Raíz Sureste 2026', el 18; Antonio Lizana y 'De Algeciras a la Isla', el 23; Antonio Serrano y 'Más Flamenco que Jazz', el 24; y Jerónimo Maya y 'Gitano Errante', el 25.

El Centro Cultural Paco Rabal acogerá los encuentros 'De Chipiona a La Isla', con Jesús Castilla y Samuel Serrano, el 18 de octubre, y 'De Málaga a Cádiz', con Cancanilla de Málaga y Caracolillo de Cádiz, el 24. Pedro El Granaíno estrenará 'Dicen que para Cantar' el día 25; Capullo de Jerez, 'Capullo en rama' el 31; y Aurora Vargas, 'Aurora en Vallecas' el 1 de noviembre.

CUATRO MUNICIPIOS Y DOS EXPOSICIONES

Fuera de la capital, el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial recibirá a Lucía La Bronce con 'Recóndito', el 16 de octubre; Rebeca Ortega con 'Sin Fronteras', el 17; El Yiyo con 'A mi aire', el 30; y La Piñona con 'Lucía en Vivo', el 31.

Aranjuez se incorporará al festival con una gala especial de Suma Flamenca Joven el 17 de octubre en el Teatro Real Carlos III, en la que participarán Manuel Herrera hijo, Rocío Luna, Alejandro Hurtado, Yoel Vargas y Raquel Lara. En Rascafría, el Real Monasterio de Santa María de El Paular acogerá el estreno absoluto de 'De Oro y Marfil', de Agustín Carbonell 'El Bola', el domingo 25, a las 13.30 horas.

El Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte de La Cabrera completará este recorrido con Segundo Falcón y 'Huellas', el 23 de octubre; María de Carmela y 'Cante por derecho', el 24; Claudia La Debla y 'Paisaje de lo íntimo', el 30; y José Almarcha y 'Un nuevo paseo', el 31.

EXPOSICIONES

La programación se prolongará también en dos exposiciones fotográficas. El Ateneo de Madrid mantendrá hasta el 28 de octubre 'Flamencas. Cante, Baile y Toque', de Ana Palma, tras las jornadas celebradas del 30 de septiembre al 3 de octubre.

Por su parte, el Museo de los Trenes Históricos de Chamartín abrirá el 16 de octubre 'Solera. Al compás de Metro', de Javier Enrique Fernández, con imágenes que relacionan a artistas como La Lupi, Eduardo Guerrero y Fuensanta La Moneta con el patrimonio histórico del suburbano.