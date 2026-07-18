El Mundial se juega también en el registro: Achraf gana por goleada frente a los 11 Neymar o los 12 Yamal en Madrid

Aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Austria, en el evento de la Plaza Selección en la Plaza de Colón, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). El partido entre España y Austria, que correspond - Carlos Lujan / Europa Press

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

España y Argentina se disputarán este domingo la final del Mundial de Fútbol pero la copa se juega no sólo en el campo sino también en los registros, con un Achraf convertido en 'pichichi' en la liga de los nombres de la Comunidad de Madrid, donde aparecen como 'farolillos rojos' los Neymar, con sólo once en toda la región, o la docena que lleva el nombre de Yamal.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los nombres más comunes en la región para sus recién nacidos se reparten entre Mateo, Lucas y Martín, por este orden, y las Sofía, Lucía y Olivia. Los más frecuentes en este grupo, según los datos de 2024, son Lucas, con 12.245 niños con ese nombre y con una media de edad de 15 años, y Lucía, con 39.300 y una media de 25.

Antonio (con 62.088 y una media de 58 años), José (40.380 y 63 años) y Manuel (50.548 y 56 años) se distribuyen el trío de los nombres más frecuentes en la Comunidad de Madrid. En el caso de ellas, el oro es para María del Carmen (81.504, 62 años), la plata para María (69.334 y 48 años) y el bronce para Carmen (38.862 y 60 años).

ACHRAF HAKIMI, OUSMANE DEMBÉLÉ Y KYLIAN MBAPPÉ

Muy lejos de ellos queda el 'pichichi' de la liga de nombres procedentes del mundo. Achraf Hakimi, el jugador del Paris Saint-Germain y de la selección de Marruecos, ve que su nombre de pila lo comparte con 450 madrileños, con una media de edad de 21 años.

La plata es para Ousmane, como Dembélé, jugador francés también en el PSG. Sus 133 homónimos tienen una edad media de 34 años. El bronce es para los 124 Kylian, con 4 años de media, el mismo nombre que Mbappé, el delantero francés del Real Madrid. Hasta 96 Vinícius, como el brasileño Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, delantero en el Real Madrid, están registrados en la Comunidad de Madrid, de 29 años de media.

Messi, el astro argentino ahora en el Inter Miami, se puede encontrar en la Comunidad de Madrid con 71 Lionel de unos 21 años, igual que Cristiano (Ronaldo) Dos Santos, el rey portugués en el Al-Nassr, lo hará con otros 68 tocayos, de 36 años de media.

Muy cerca, con 67, se sitúa Lamine, el emperador de Rocafonda, el extremo de derecho del Barça, aunque bastante más mayores que él porque la media es de 34 años. Cinco veces menos de madrileños llevan el nombre de Yamal, concretamente solo una docena, con una media de 39 años.

El inglés Harry Kane, capitán de su selección y delantero en el Bayern de Múnich, puede toparse en Madrid con otros 37 Harry, de 41 años. Lo mismo le ocurre a su compatriota Jude Bellingham, centrocampista 'blanco', con 18 en toda la región, de unos 29 años, y al brasileño Neymar da Silva, ahora en el Santos FC, con once, de 8 años de edad de media.

También hay grandes estrellas del fútbol que en el registro no tienen tanto éxito como en el campo. Es el caso de Erling --nombre de pila del noruego Haaland, delantero en el Manchester City-- o de Thibaut --como Courtois, portero belga del Real Madrid--, que no llegan ni a cinco en la Comunidad y, por lo tanto, el INE ni los tiene en cuenta para sus estadísticas.