El Museo Arqueológico inaugura una exposición sobre un grupo magdaleniense que habitó la Sierra Norte hace 16.000 años

Cartel de la exposición El Abrigo del Monte - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA) ha inaugurado este jueves la exposición 'El Abrigo del Monte: un grupo magdaleniense en la Sierra de Madrid', una muestra gratuita dedicada al yacimiento situado en el municipio de El Vellón que permite conocer cómo vivían los habitantes de la Sierra Norte hace 16.000 años.

La muestra aborda uno de los testimonios más significativos de presencia humana en el interior peninsular durante el Paleolítico superior, una etapa marcada por unas condiciones climáticas mucho más frías que las actuales, según ha precisado el Gobierno regional en un comunicado.

El yacimiento fue descubierto por el ya fallecido prehistoriador Luis Gerardo Vega Toscano, a quien está dedicada la exposición. A través de una selección de materiales recuperados en el abrigo rocoso, el visitante puede conocer aspectos de la vida cotidiana, la subsistencia y la adaptación al entorno de las comunidades que se refugiaron en este punto al final de la última glaciación.

Entre las piezas expuestas figuran útiles de piedra elaborados principalmente en sílex y cristal de roca, restos de industria ósea y elementos de adorno personal. Sobresalen además cuatro caninos de zorro perforados utilizados como ornamentos, así como varias puntas de azagaya, proyectiles finos y alargados que se usaban para la caza.

La exhibición también recoge los resultados del estudio de la microfauna hallada en el enclave. Entre las especies identificadas destaca el topillo nórdico ('Microtus oeconomus'), un pequeño roedor propio de ambientes fríos cuya presencia aporta información relevante para reconstruir las condiciones climáticas que existían en la región al final del Paleolítico.

La exposición está coordinada por la jefa del Servicio de Conservación e Investigación del MARPA, Elena Carrión, y por la investigadora de la Universidad de Granada Paloma de la Peña.

La propuesta se enmarca en la iniciativa El presente de la arqueología madrileña, impulsada por el museo para acercar al público, a través de exposiciones de pequeño formato, resultados de investigaciones arqueológicas relevantes que contribuyen a reconstruir la historia regional desde nuevas perspectivas.

Con motivo de la muestra, el MARPA ha editado además una publicación divulgativa dedicada específicamente al Abrigo del Monte, que reúne trabajos de distintos especialistas sobre las investigaciones desarrolladas en el yacimiento.