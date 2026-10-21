El Museo de la EMT incorpora a su colección el tranvía FIAT PCC después de recuperarlo por 100.000 euros

El tranvía FIAT PCC ya se puede visitar dentro de la colección expuesta por el Museo de la EMT, en Madrid - EUROPA PRESS

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha incorporado a su colección uno de los tres ejemplares existentes del tranvía FIAT PCC, que dejó de circular en 1972, después de haberlo recuperado por 100.000 euros.

Durante su visita al museo, el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medioambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha explicado este martes en declaraciones a los medios que "los tranvías circularon por la Ciudad de Madrid durante 100 años, gestionados por la Empresa Municipal de Transporte desde 1947".

Con esta incorporación, el concejal ha apuntado que el Consistorio trabaja en "recuperar la memoria" y "mantener vivo el legado de la historia de la ciudad". "La EMT, los autobuses, son precisamente esa memoria de la historia de Madrid y no cabe duda que el tranvía también", ha añadido.

De las 160 unidades de este tranvía que circularon en su momento por la capital, según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado, ya solo quedan tres. "Uno está en la estación Pinar de Chamartín, otro lo tiene un coleccionista y este, que también estaba en manos de un coleccionista privado, ha sido adquirido por la EMT para que lo puedan disfrutar todos los madrileños", ha desarrollado Carabante.

ESTADO ACTUAL Y ADQUISICIÓN DEL TRANVÍA

Durante la visita ha estado también presente el director del museo, Diego García, quien se ha mostrado emocionado por la incorporación de este nuevo ejemplar.

En declaraciones a los medios, García ha explicado que estos tranvías se fabricaban en Turín (Italia) y que Madrid fue la primera ciudad en comprarlos. Estos viajaban en barco hasta Barcelona y después se transportan en tren hasta Madrid, donde terminaban de montarse.

Sobre el resto de la flota de este modelo de tranvías, ha señalado que "la mayoría se achatarraron" porque "no es muy fácil llevarte un tranvía de recuerdo a tu casa".

Ahora que ha podido añadir este vehículo a la colección, ha querido agradecer a "José María Valero, que es el coleccionista y propietario de este tranvía", además del "artífice" de que ya esté expuesto en el museo.

Sobre el estado en que se encuentra el vehículo, García ha apuntado que está en buenas condiciones por la restauración del anterior dueño, aunque sí le falta "una rehabilitación". Aun así, ha indicado que, si ahora Madrid "dispusiera de una vía adecuada al ancho de este tranvía y de una línea eléctrica de 600 voltios", este podría "circular perfectamente".

VISITAR EL MUSEO

Esta colección está compuesta, por más de 40 vehículos históricos, entre ellos los legendarios autobuses de dos pisos 'Guy Arab', de 1948; 'Leyland Titan', de 1957; y el 'Pegaso articulado 6035-A', de 1966. García ha apuntado además a que faltarían dos piezas "esenciales", que sospechan que ya "no existen", para completar la colección del museo. Se trata de un 'trolebús' y un 'Pegaso 5022'.

Los madrileños que quieran disfrutar de esta experiencia podrán acercarse al Museo de EMT Madrid los sábados, domingos y festivos hasta el 28 de noviembre en horario de 11 a 12.30 horas y de 16:30 a 18:00 horas.

Desde el museo han concretado que, debido a los ligeros arreglos que necesita el nuevo tranvía, este sí estará incluido en la exposición, aunque no se podrá acceder por el momento a su interior.

DETALLES DEL TRANVÍA

El tranvía FIAT PCC 1134, fabricado en la factoría CAF de Zaragoza bajo patente italiana de FIAT, tiene una capacidad para 100 viajeros (26 asientos y 74 plazas de pie) y una longitud de 13,35 metros. Este vehículo se puso en servicio en 1959 y formó parte del grupo de los cuatro últimos tranvías que prestaron servicio en junio de 1972 en las líneas 70 (Plaza de Castilla-San Blas) y 77 (Cruz de los Caídos-Ciudad Pegaso).

La variedad de modelos y tipos de tranvías que recorrió las calles de Madrid fue muy amplia a lo largo de un siglo, pero, sin duda, uno de los modelos más emblemáticos (y el que está más presente en la memoria de los madrileños por ser el más reciente) es el FIAT PCC, el único modelo que compró directamente EMT Madrid para su flota.

Por regla general, los tranvías que finalizaban su ciclo de vida útil en Madrid eran achatarrados y no se conservaba ninguna pieza para la posteridad. Solo gracias a algunos coleccionistas privados, cinco tranvías de entonces fueron puestos a buen recaudo. Cuatro quedaron en manos de particulares y un quinto, un modelo belga Charleroi, está expuesto actualmente en el vestíbulo de la estación de metro de Pinar de Chamartín.

El Museo de EMT Madrid ya contaba en su colección con una maqueta a tamaño real de un tranvía, fabricada en madera de forma muy fiel, que reproduce el aspecto exterior de un modelo Charleroi. El tranvía FIAT PCC vuelve a Madrid después de 54 años y, con su presencia en las instalaciones del Museo de EMT Madrid, contribuirá a vertebrar la línea histórica expositiva de la muestra.

1972, ADIÓS A LOS ÚLTIMOS TRANVÍAS MADRILEÑOS

En Madrid los tranvías se pusieron en funcionamiento en 1871 con la puesta en funcionamiento del primer servicio regular de transporte público colectivo. Este fue con la línea de 'tram-vía' (traducción literal del inglés 'tram-way') entre la Puerta del Sol y el barrio de Salamanca, traccionada por animales.

Décadas más tarde, a finales de los años 1930, algunos fabricantes europeos adquirieron la patente de los tranvías PCC para su fabricación en Europa, después de que las primeras unidades ya estuvieran funcionando en Estados Unidos. Una de esas empresas fue la italiana Compañía General de Electricidad (CGE), que estaba asociada con la FIAT. Así comenzó la fabricación de este modelo en las instalaciones del fabricante transalpino, en la ciudad de Turín.

El Ayuntamiento de Madrid adjudicó a FIAT la fabricación y suministro de un total de 50 unidades en noviembre de 1941, cuando aún no estaba constituida EMT Madrid y los tranvías eran explotados por la entonces Sociedad Madrileña de Tranvías (SMT).

La llegada de los primeros PCC data del año 1944 y, posteriormente, en la década de 1950, se fabricaron en España otros 110 tranvías del mismo tipo expresamente para la empresa municipal. La numeración 1134 de este legendario PCC ha quedado para el recuerdo de un siglo en el que los tranvías fueron protagonistas de la estampa del Madrid de antaño.

El 1 de junio de 1972, este característico modelo prestó servicio por última vez y se recogió en las cocheras de la empresa municipal de Fuencarral. Así se ponía punto final a toda una época y se cerraba el periodo tranviario de 1947 a 1972, años en los que EMT Madrid gestionó la flota de tranvías, mientras iba en aumento la presencia de los autobuses urbanos circulando por la ciudad.

Para despedir a estos últimos tranvías, un año antes, el 31 de mayo de 1971 y coincidiendo con el centenario de la inauguración de la primera línea de tranvía en Madrid, la empresa municipal organizó un evento conmemorativo en las calles de la ciudad con este modelo como el elegido.