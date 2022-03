Músicas internacionales, teatro, danza y títeres, en la programación cultural de la Comunidad para este fin de semana

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La agenda cultural de la Comunidad de Madrid ofrece este fin de semana diferentes propuestas artísticas del Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, FIAS, y del Festival de Internacional de Artes Escénicas para todos los Públicos, Teatralia, que incluyen músicas internacionales, circo, títeres, teatro y danza.

Con Teatralia llegan tres estrenos internacionales en España: 'Cyclo', un canto a la naturaleza a través de la danza y la música en directo, procedente de Chile; 'La historia que se nos olvida', un montaje de títeres de madera de la República Checa, y 'Yana and the Yeti (Yana y el Yeti)', la historia de una amistad entre una niña y un monstruo, del Reino Unido y Noruega, ha informado el Ejecutivo madrileño en un comunicado.

'Cyclo' es una producción de la compañía chilena Aranwa para niños a partir de 3 años, inspirada en músicas y danzas tradicionales latinoamericanas, y se estrena este sábado en el Teatro Pradillo de Madrid, donde volverá a representarse el domingo 13.

'La historia que se nos olvida' es un cuento basado en una conocida frase del intelectual y político checo Václav Havel, donde los dos protagonistas quieren vencer al dragón de dos cabezas y al rey malvado en un reino gobernado por la mentira y el odio, un mundo creado por el autor, director e intérprete de este espectáculo de marionetas para niños a partir de 4 años, Pavel Smíd.

Tras su estreno en el Centro Cívico Julián Besteiro de Leganés este viernes, habrá dos funciones más esta semana, el sábado y el domingo, en La Casa Encendida de Madrid.

El tercer estreno internacional en España es 'Yana and the Yeti (Yana y el Yeti)', (Sala Cuarta Pared, domingo 13), un espectáculo de títeres y objetos, última creación de Pickled Image y Nordland Visual Theatre, dirigida a un público familiar a partir de 5 años.

Entre las propuestas españolas de Teatralia destaca 'Su realismo', de la Compañía Psico Ballet, un espectáculo que cuenta con un elenco numeroso de entre 15 y 20 bailarines con y sin discapacidad, y que se inspira en la estética del movimiento surrealista desarrollado en los años veinte del pasado siglo.

El último Premio Nacional de Circo, la Compañía Manolo Alcántara, crea, sin palabras, un mundo maravilloso en 'Déjà vu', que ha programado Teatralia para niños a partir de 7 años en el Centro Cultural Paco Rabal de Madrid, el domingo 13.

Además, este fin de semana el público podrá disfrutar también de nuevas funciones de espectáculos presentados la semana pasada, como es el caso de '¿Cuándo viene Samuel?', 'Creatura', 'Chinchulina y el ruiseñor de la China', 'EcO', 'Alas', 'El hombre que plantaba árboles' y 'Rumbo Rodari'.

MÚSICAS INTERNACIONALES, EN EL FIAS

Por otro lado, la programación del FIAS 2022 suena a músicas internacionales en su segunda semana. De Latinoamérica proceden dos estrenos absolutos del festival, el homenaje de la cantautora argentina Delfina Cheb a la autora argentina Alejandra Pizarnik, con motivo del 50 aniversario de su muerte; y el debut de los chilenos Emilia y Pablo.

En 'Delfina Cheb canta a Alejandra Pizarnik', la cantautora pone música y voz a la poesía mística y desoladora de Pizarnik en tres conciertos en Teatros del Canal (10 de marzo), San Lorenzo de El Escorial (12 de marzo) y Pozuelo de Alarcón (13 de marzo).

En 'Territorio de Delirio', Emilia y Pablo, asentados en Madrid desde hace diez años, fusionan la música latinoamericana con tintes flamencos adoptados en España (Teatros del Canal, 11 de marzo y Parla, 13 de marzo).

El FIAS acogerá también el estreno europeo del último disco de 'The Microphones, The Glow Pt 2', y de la primera gira en 18 años de este grupo norteamericano, primer proyecto musical de Phil Elverum, uno de los compositores más innovadores de la escena actual que no teme adentrarse en la senda arriesgada y personal de sus precursores en el universo lo-fi. Esta cita tendrá lugar el 12 de marzo en Teatros del Canal.

Desde Estados Unidos también llegará a Teatros del Canal, el 13 de marzo, el compositor Joseph O'Connell para su primera aparición europea en una década, y la primera acompañado de su banda, Elephant Micah.

En la programación teatral destacan también las propuestas del Teatro de la Abadía, que presenta Pundonor, un monólogo escrito e interpretado por Andrea Garrote, que codirige junto a Rafael Spregelburd, y que pone en cuestión la conciencia actual.

Además, Álex Rigola y Heartbreak Hotel ofrecen '23-F. Anatomía de un instante', una pieza de teatro documento que parte de la novela de Javier Cercas, 'Anatomía de un instante'.

EXPOSICIONES

Por otra parte, las salas y museos de la Comunidad de Madrid ofrecen propuestas expositivas como la muestra dedicada a la bailarina, coreógrafa y artista La Ribot, bajo el título 'La Ribot. A escala humana', en la Sala Alcalá 31, una de las muestras individuales más importantes sobre esta creadora, que incluye tanto su trabajo coreográfico como plástico.

La Sala Canal de Isabel II, acoge la exposición 'Algo, nada, siempre', dedicada al fotógrafo Vari Caramés, referente de la fotografía en España desde los años 80 del siglo XX.

Asimismo, el Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid-CA2M inicia la temporada expositiva de 2022 con dos muestras: 'Espejo y Reino / Ornamento y Estado', de Álvaro Perdices, y 'Táctica Sintáctica', de Diego Bianchi.

Por último, la Sala de Arte Joven acoge la exposición 'yupi', uno de los proyectos ganadores de la XIII edición de la convocatoria Se busca comisario, que apuesta por nuevos modelos curatoriales, facilitando el acceso al mundo profesional de jóvenes comisarios.