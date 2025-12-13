Muy grave un motorista de 23 años con un brazo amputado y una pierna semicatastrófica tras un accidente en la A-42 - EMERGENCIAS

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años ha quedado herido muy grave tras sufrir un accidente a alta velocidad en la A-42 que ha resultado en un brazo amputado y una pierna semicatastrófica.

Según ha explicado Emergencias Madrid, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 10 de la Autovía de Toledo sentido entrada a las 6 horas. Tras recibir el aviso Samur-Protección Civil se acerca al lugar y estabiliza al varón.

El motorista había salido despedido de su vehículo desde los carriles centrales al lateral y al atenderlo comprueban que sufre amputación de brazo izquierdo, pierna derecha semicatastrófica y fractura de pierna izquierda.

Así, ha sido intubado y trasladado al Hospital Universitario de La Paz, centro de referencia para el reimplante de miembros amputados. Guardia Civil realiza el atestado y escolta convoy sanitario hasta La Paz.