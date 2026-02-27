Nace NOVACOFM, la nueva identidad de la empresa de servicios del COFM con más tecnología y personalización

Nace NOVACOFM, la nueva identidad de su empresa de servicios del COFM - COFM

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid ha presentado NOVACOFM, la nueva identidad de su empresa de servicios COFM Servicios 31, que se renueva para proporcionar herramientas más ágiles, personalizadas y digitales a los farmacéuticos, ha informado la institución en un comunicado.

De esta forma, se adopta un nombre "más breve, claro y memorable, capaz de transmitir visión estratégica, compromiso, innovación y excelencia", han explicado desde el Colegio, que explica que 'Nova' representa "innovación, energía renovada y mirada hacia el futuro", mientras que 'COFM' "conserva el rigor y la confianza" de la institución.

"Con NOVACOFM damos un paso decisivo para estar a la altura de lo que necesita hoy la farmacia: visión estratégica, innovación y un acompañamiento cercano, realista y orientado a resultados", ha subrayado el director general de la organización, Óscar Ortega, durante la presentación de la nueva identidad corporativa en Madrid.

El objetivo final, ha explicado, es el de "liberar tiempo y recursos al farmacéutico para que pueda centrarse en lo que aporta más valor a la sociedad, su labor sanitaria y asistencial". Se busca así mejorar los servicios actuales con más tecnología y personalización.

De esta forma, a los servicios que prestaba hasta ahora, como asesoría, laboral y fiscal, protección de datos, seguros y consultoría técnico-farmacéutica, se incorporan otros nuevos como asesoría financiera y estratégica y desarrollo de negocio y marketing.

Todo ello para crear estrategias que optimicen ventas y rentabilidad, marketing digital, geomarketing, auditoría de proveedores, gestión de stock y asesoramiento integral en traspasos, según han destacado desde el Colegio.

En palabras de Ortega, la nueva identidad nace para "pasar de ser percibidos como una gestoría a convertirse en el socio estratégico de la farmacia, acompañar al farmacéutico en todos sus retos de gestión, negocio y desarrollo profesional, y poner en valor una operativa independiente, innovadora y cercana a la realidad del sector sanitario".

Por su parte, el presidente del COFM y NOVACOFM, Manuel Martínez del Peral, ha explicado que "este proyecto representa un cambio de enfoque muy claro: cuando la gestión funciona, la farmacia puede desplegar todo su valor sanitario y social".

"Y cuando la farmacia despliega su valor, gana el paciente, gana el sistema de salud y gana la profesión. Es más que un cambio. Es una actitud institucional renovada: más orientada al servicio, más cercana al colegiado, más conectada con la realidad del mostrador", ha subrayado al respecto.