Nace el programa 'Lánzate' para promover la doble carrera clínica y científica de investigadores emergentes

La Comunidad de Madrid lanza este miércoles la primera edición del programa 'Lánzate' para atraer talento investigador a la sanidad pública madrileña y promocionar el desarrollo de la doble carrera clínica y científica de investigadores emergentes.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció este programa "pionero" durante el último Debate del Estado de la Región, el pasado mes de septiembre, y las bases de esta convocatoria aparecen publicadas este miércoles el Boletín Oficial regional (BOCM).

Dotado con casi un millón de euros, el proyecto está abierto a profesionales que desarrollan su labor en los Institutos de Investigación Sanitaria públicos acreditados; hospitales y centros de salud de Atención Primaria, y otros entes públicos de carácter asistencial adscritos a la Consejería de Sanidad.

Con el mismo se subvencionará de forma directa proyectos de I+D+i con una duración máxima de dos años, para hacer frente a equipamiento, material fungible, suministros o derechos de propiedad intelectual, según han explicado desde el Gobierno regional.

Todo ello, con la menor burocracia legal para agilizar el desarrollo de la ejecución de manera rápida y efectiva, según han destacado desde la Consejería de Sanidad.

En concreto, contemplará cuatro modalidades de acceso para los investigadores, con especial atención a la línea específica destinada a personal de Enfermería, y otra para el primer nivel asistencial de la sanidad pública madrileña.

También habrá otras dos genéricas, una para menores de 45 años, y otra para profesionales que desarrollen un programa competitivo para la obtención del certificado de reconocimiento e calidad e independencia investigadora R3.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha animado a participar en el programa. "Es el trampolín que os ofrecemos en la Comunidad de Madrid para avanzar en vuestras investigaciones y mejorar con ello la salud y la vida de las personas. ¿A qué estás esperando? ¡Lánzate!", ha apuntado.