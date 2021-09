Nacho Cano defiende que su proyecto cultural para Hortaleza, sin pirámide, generará más de 600 puestos de trabajo

Entrevista de Europa Press con el músico Nacho Cano. - EUROPA PRESS

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El músico Nacho Cano ha precisado este sábado que el proyecto que desarrolla para la parcela en la avenida Machupichu de Hortaleza cedida por el Ayuntamiento de Madrid no contará con una pirámide azteca de 30 metros y sí con una carpa provisional.

En una entrevista con Europa Press, el artista ha reconocido que la pirámide "era una parte del proyecto", que está en continua evolución y sujeto a cambios. Ahora "se va a plantear de otra manera". Una de las ideas principales será la construcción de "una carpa provisional" puesto que tiene el permiso establecido para cuatro años.

Cano ha querido dejar claro que "no es una concesión" por parte del Ayuntamiento de Madrid y que dicho espacio "está para hacer cultura", por lo que no se podría construir otro tipo de edificación que no fuera cultural.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

599398.1.260.149.20210918133450