Navidad con sello madrileño: Comunidad y Asescam promueven una campaña para fomentar el consumo de productos regionales

La Comunidad de Madrid junto a la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la región (Aseacam) han lanzado este miércoles la campaña 'Para Navidad, regala Madrid' que promociona el consumo de productos locales en estas fiestas navideñas.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad, Carlos Novillo, ha presentado esta iniciativa en la Escuela de Hostelería de la Cámara de Comercio regional, donde ha llamado a la población a consumir productos regionales y ha destacado "la materia prima tan buena que hay en la Comunidad".

"Sabemos que no les van a defraudar nuestros vinos, nuestros aceites, nuestra gama de productos de Madrid", ha destacado durante su intervención, y ha añadido que "está sorprendido" en cómo todas las empresas madrileñas se "han unido para tener un objetivo común".

En este sentido, el presidente de Aseacam, Nicolás Benito, ha señalado a Europa Press que la Navidad es una época de donde todo el mundo se junta "y la mejor manera" de hacerlo es con productos de Madrid. "Somos más de 1.600 industrias agroalimentarias y los productos madrileños no se conocen", ha reclamado Benito.

Así, por sexto año consecutivo, el Ejecutivo autonómico, junto a la Aseacam, anima con este proyecto a que "los ciudadanos compren, consuman y utilicen la variada oferta de alimentos regionales en sus elaboraciones para estas fiestas".

Para lograr este propósito, ya se han puesto a la venta 2.500 cestas de Navidad 100% madrileñas, con 46 productos diferentes de 26 empresas participantes en los principales establecimientos de BM Supermercados, Carrefour y Alcampo hasta el 31 de diciembre o fin de existencias.

Hay nueve lotes, cuyos precios oscilan entre los 24 y los 95 euros en función de su contenido, pudiendo elegir entre vino, aceite, frutos secos, chocolate, queso, miel, turrón y otros alimentos de origen local.

Además, muchos de ellos cuentan con el sello M Producto Certificado, con el que el Gobierno regional avala la calidad y trazabilidad de lo que se produce, elabora o envasa en la Comunidad de Madrid.

Durante estas fechas, Aseacam ha preparado dos lotes de productos para empresas con el objetivo de darlos a conocer y que puedan ser un regalo para sus trabajadores o colaboradores en estas fiestas. Esto es un proyecto piloto que permitirá analizar los resultados de esta nueva línea de promoción.

También, esta asociación ha coordinado la creación de un bodegón solidario con productos aportados por empresas asociadas, que ha sido donado íntegramente al Banco de Alimentos con el fin de demostrar que el consumo de proximidad es "una herramienta para ayudar a quienes más lo necesitan".

UN SHOWCOOKING DE LA CHEF XANDRA LUQUE

Para finaliza el acto, el consejero ha asistido a un showcooking de la embajadora de los Alimentos de Madrid 2025, la chef Xandra Luque, que ha creado un menú navideño con ingredientes de kilómetro cero.

Su propuesta ha consistido en una ensalada de escarola y salmón ahumado, pochas guisadas con verduritas, ternera asada con puré de manzana, y flan de queso con bizcocho borracho de aceite de oliva.

Antes de esta degustación, Novillo ha recorrido una muestra con bodegones de las seis figuras de calidad diferenciada de la región (Denominación de Origen Protegida Vinos de Madrid, Indicación Geográfica, Protegida Carne de la Sierra de Guadarrama, Denominación de Calidad Aceitunas de Campo Real, Indicación Geográfica Protegida Anís de Chinchón, Denominación de Origen Protegido Aceite de Madrid y Comité de Agricultura Ecológica regional), así como por la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas.