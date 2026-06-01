Nervios, abrazos y últimos repasos marcan el arranque de la PAU: "Hemos estudiado todo lo que hemos podido"

Primera día de la PAU en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. - EUROPA PRESS

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad Universitaria se ha llenado a primera hora de este lunes de alumnos de 2º de Bachillerato que esperaban entrar a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/26, donde los abrazos y los últimos repasos se han convertido en amuletos para calmar los nervios.

En el camino a las facultades de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), varios padres han acompañado a sus hijos, mientras que otros alumnos han acudido con sus profesores o sus compañeros para repasar las primeras asignaturas de la Selectividad: Lengua Castellana y Literatura II e Historia de la Filosofía.

"Hay un poco de nervios, pero espero que vaya bien. Hemos estudiado todo lo que hemos podido", ha señalado Diego, un joven que quiere ser piloto, pero que ha venido "a por la nota, como si fuera a entrar a la universidad pública".

La misma sensación tenía este domingo Giselle, una estudiante que quiere estudiar una carrera relacionada con las Ciencias de la Salud. "Ahora ya voy muy tranquila. He dormido muy bien. Simplemente he estudiado y que sea lo que sea", ha detallado a Europa Press.

Tras las pruebas de Lengua y Filosofía, el martes será el turno de Primera Lengua Extranjera e Historia de España, y miércoles y jueves tendrán lugar las optativas y materias de modalidad. Silvia, otra alumna que quiere estudiar Educación Primaria, cree que así tendrán más tiempo para repasar y estudiar, lo que les ayudará a ir "más tranquilos".

A las 8.45 horas, cientos de alumnos han entrado a la Facultad de Ciencias de la Información. Los horarios de las pruebas serán de 9.30 a 11 horas, de 12 a 13.30 y de 16 a 17.30. El llamamiento será, al menos, 30 minutos antes de comenzar.

MÁS DE 42.000 ALUMNOS SE EXAMINAN

Un total de 42.047 alumnos de la Comunidad de Madrid se examinarán hasta este jueves, con temperaturas que superarán los 30 grados. De ellos, 13.424 lo hacen en la Complutense, 10.341 en la Autónoma (UAM), 6.348 en la Carlos III (UC3M), 5.595 en la de Alcalá de Henares (UAH), 4.510 en la Rey Juan Carlos (URJC) y, por último, 1.829 en la Politécnica (UPM).

El viernes se habilitará para resolver incidencias o casos en los que un aspirante no haya podido presentarse a algún examen por coincidencia horaria. Los resultados de los exámenes se darán a conocer el jueves 11 de junio, a partir de las 12 horas, y el periodo de revisión estará abierto los días 12, 15 y 16 de junio.

De forma aleatoria, se realizarán controles de frecuencias, sin interrumpir el normal desarrollo de la prueba, siguiendo protocolo de actuación en el caso de detección de posible fraude para "garantizar los derechos del estudiantado y el control de la prueba".

90 MINUTOS DE EXAMEN

Cada materia presentará un modelo único del ejercicio, aunque se podrán elegir algunos apartados entre varias preguntas. Deberán responderse en un máximo de 90 minutos y podrán ser cerradas, semi construidas o abiertas, siempre y cuando las dos últimas supongan al menos un 70% del total.

El diseño deberá incluir como mínimo un 20% de cuestiones de carácter competencial, y se conservan las orientaciones y criterios de evaluación y corrección que ya fueron informados a comienzos del curso.

Por su parte, aquellos inscritos que no puedan concurrir en esta convocatoria por circunstancias excepcionales y debidamente acreditadas podrán acogerse a la convocatoria extraordinaria, que se celebrará entre 30 de junio y el 2 de julio, contando con el 3 de julio para coincidencias e incidencias.

En cuanto al sistema de corrección de los exámenes, la Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso a la Universidad de la Comunidad de Madrid aprobó emplear múltiplos de 0,1 en lugar de 0,25 para una valoración "más precisa" del desempeño del alumnado.