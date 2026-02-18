Nevenka Fernández, Marina Rivers y Carmen Espadiña, Premios 8 de Marzo del Ayuntamiento de Getafe

Archivo - Nevenka Fernández - EDICIONES B - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Getafe y el Consejo Sectorial de Mujer e Igualdad, han concedido los Premios 8 de Marzo 2026 a la expolítica Nevenka Fernández, la influencer Marina Rivers y a la Asociación Getafense de Ayuda a Domicilio Carmen Espadiña.

Estos galardones, según recoge el Consistorio en un comunicado, buscan reconocer el trabajo en favor de la igualdad de personas individuales y colectivos. Estos reconocimientos se entregarán en una gala que se celebrará el 5 de marzo.

El Premio Nacional ha recaído en Nevenka Fernández. Economista y exconcejala de Hacienda de Ponferrada, conocida por ser la primera española en lograr la condena de un cargo político por acoso sexual. "Gracias a que alzó la voz, se rompió el silencio sobre la violencia sexual que sufren las mujeres en determinados ámbitos", ha reivindicado.

El Premio Regional es para Marina Rivers, una de las jóvenes influencer más destacadas del país, que "no ha dudado en defender el feminismo y dejar clara su postura en temas de relevancia social". El Ayuntamiento ha destacado que ha sufrido persecución por su activismo, "defendiendo siempre que el feminismo es constitucional y necesario para la igualdad legal y social".

El Premio Local ha reivindicado a Carmen Espadiña. Se trata de la fundadora en 1984 de AGAD (Asociación Getafense de Ayuda a Domicilio) y de la primera escuela infantil de Getafe. Mujer emprendedora y luchadora que trabajó desde muy joven para defender los derechos de la ciudadanía y la justicia social, creando puestos de trabajo para otras mujeres y convirtiéndose en un referente dentro y fuera del municipio.

El Premio Ana Orantes 2026 ha recaído en la Asociación FIMVA. Se trata de una Asociación de Mujeres Supervivientes de violencia de género que funciona como un lugar seguro para compartir procesos de duelo, experiencias y logros.

Forman parte de la red de Getafe y han colaborado en la elaboración del mural contra la violencia de género en el barrio de La Alhóndiga.

PREMIO PÓSTUMO PARA CARLOTA BUSTELO

Por su parte, el Premio Póstumo ha sido para Carlota Bustelo, figura histórica del feminismo y el socialismo de la Transición, fue la primera directora del Instituto de la Mujer de España (1983-1988). "Gran defensora de la legalización de los anticonceptivos y de la igualdad constitucional en una época en la que eran impensables", han remarcado.

Asaari Bibang ha sido destacada con la Mención Nacional a Asaari Bibang. Cómica, actriz y escritora que, a través del humor y proyectos como el podcast 'No hay negros en el Tíbet', visibiliza las reivindicaciones feministas y antirracistas, ahondando en la raíz del sistema patriarcal.

La Mención Regional es para la Asociación MUM. Mujeres Unidas contra el Maltrato nace para ayudar y proteger a víctimas de violencia de género para que pasen a ser supervivientes. Formada por un equipo profesional de psicólogas y abogadas que apoyan de forma altruista a mujeres que necesitan abandonar una relación de maltrato.

Por su parte, la Mención Local ha recaído en Catalina Lara, trabajadora de Airbus y delegada sindical, ha sido secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO Comarca Sur.

"Feminista incansable siempre ligada al movimiento activista de Getafe, colaborando activamente con la Delegación de Mujer y siendo un referente para niñas y mujeres de la ciudad", ha destacado el consistorio.

También ha recibido una Mención Local la Asociación Dah Sid-Ahmed, Getafe con el Sáhara. Realiza proyectos que visibilizan el papel fundamental de las mujeres saharauis en los campos de refugiados, donde ejercen de madres, médicas o maestras, y reivindican la necesidad de seguir apoyando su empoderamiento.

Asimismo, se ha otorgado la misma distinción al Proyecto Mujer Activa, un programa de colaboración entre la Delegación de Deportes y el Hospital Universitario de Getafe activo desde 2019.

Su objetivo es mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional de las mujeres con cáncer de mama a través del ejercicio físico controlado.

Por útimo, Paca Blanco es la Mención Ana Orantes 2026, activista feminista, ecologista y defensora de la vivienda, superviviente del sistema represivo franquista. fundadora de Ecologistas en Acción y miembro de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, da voz a las mujeres silenciadas.