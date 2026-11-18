1135085.1.260.149.20261118130333 Archivo - Inauguración de la iluminación navideña, en la plaza de Cibeles, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Más de 13 millones de luces LED iluminan este año 240 puntos de la ciudad repartidos por 21 distritos. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Niños venidos de Ceuta serán los encargados de pulsar este sábado el botón de encendido de las Navidades de Madrid, ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tras la presentación de la programación cultural de las fiestas.

"La Navidad es un tiempo de niños y mayores, es para que lo disfrutemos todos, pero yo creo que a quien le hace verdadera ilusión es a los niños. Y si hay unos niños a los que a nosotros nos hace ilusión que puedan disfrutar de la Navidad este año son los niños de Ceuta y, por tanto, van a ser niños venidos de Ceuta los que van a encender las luces de la Navidad aquí en Madrid", ha adelantado.

Los elegidos son ellos porque "a lo mejor no han pasado tan buenos tiempos a lo largo de los meses y la ciudad de Madrid les quiere dar un abrazo y demostrarles el cariño que se les tiene".

Desde el equipo de Almeida están "muy orgullosos, muy agradecidos al Gobierno de Ceuta por la colaboración que han prestado", para remarcar que "es el tiempo de los niños y serán los niños de Ceuta los que enciendan estas luces de Navidad y los que culminen ese espectáculo que habrá el sábado a partir de las 19 horas en la Plaza de Cibeles".

"Va a merecer muy mucho la pena venir el sábado al encendido de luces navideñas y va a merecer muy mucho la pena también hacerle este homenaje a Ceuta, especialmente a los niños ceutíes", ha asegurado Almeida.