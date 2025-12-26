Archivo - Policías Municipales actuando en una reyerta en Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Nochebuena y Navidad se saldaron en la capital con 23 accidentes de tráfico, 40 intoxicaciones etílicas y 31 agresiones, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Las dos agresiones más violentas acabaron en muerte: un joven de 17 años en Puente de Vallecas y un varón de 63 en Chamberí fallecían esta Nochebuena ambos por heridas de arma blanca.

La Policía Municipal tuvo que gestionar 3.266 incidencias. Los agentes realizaron 44 inspecciones de locales y recibieron 377 quejas por ruido en domicilios, además de 41 en locales. Sumaron otras 204 actuaciones relacionadas con el consumo de alcohol en la vía pública.

El Samur, por su parte, llevó a cabo 595 intervenciones, entre ellas 23 accidentes de tráfico, 40 intoxicaciones etílicas y 31 agresiones. Los bomberos estuvieron detrás de 143 intervenciones, con trece incendios en viviendas, la actuación ante 16 contenedores ardiendo y 19 rescates en ascensores.