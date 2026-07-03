Archivo - Las Noches de Verano de CaixaForum Madrid continúan el 9 de julio con una jornada dedicada al rock'n'roll - FUNDACIÓN 'LA CAIXA' - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Noches de Verano de CaixaForum Madrid continuarán el próximo 9 de julio con la 'Noche del rock'n'roll', una cita dedicada a este género musical que reunirá conciertos, charlas y talleres para todos los públicos.

La programación incluirá la actuación de Los Mambo Jambo, que llevarán al escenario del auditorio su característico "sonido jambofónico", una propuesta que combina rhythm & blues, surf, jazz y swing.

La jornada, según ha trasladado Fundación 'la Caixa' en un comunicado, arrancará con el concierto de Castor Head, una banda madrileña influenciada por el western y la música popular estadounidense, integrada por músicos procedentes de formaciones de surf y rockabilly.

Asimismo, el guitarrista Fernando Pardo, fundador de Sex Museum y Los Coronas, ofrecerá una charla-concierto en la que recorrerá la genealogía del surf rock mediante interpretaciones en directo y explicaciones sobre la evolución de este estilo musical.

La programación se completará con la actuación dinamizada de Velvet Candles, especializados en doo wop, un subgénero caracterizado por las armonías vocales a capela que alcanzó gran popularidad durante las décadas de 1950 y principios de 1960.

Además de las actuaciones musicales, el público podrá participar en un taller de peluquería inspirado en la estética del rock'n'roll, así como en un taller de baile acompañado por un DJ temático.

La 'Noche del rock'n'roll' forma parte del ciclo de Noches de Verano organizado por la Fundación 'la Caixa' en CaixaForum Madrid, que incluye cuatro jornadas temáticas. Tras las citas dedicadas a la magia y los objetos y a la danza y la percusión, el programa concluirá el 16 de julio con la 'Noche de jazz y movimiento'.

Con motivo de esta programación especial, CaixaForum Madrid permanecerá abierto hasta la medianoche durante las cuatro 'Noches de Verano', incluyendo la tienda y la cafetería, que contará con una oferta específica para estas jornadas.