Normalidad en una red de transporte público con Metro al 93%, EMT al 78% e interurbanos al 75%

Presencia policial durante la huelga general del 11N, en el Centro de Operaciones de Entrevias de la EMT, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Europa Press

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La red de transporte público de la Comunidad de Madrid funciona con normalidad en el arranque de una jornada de huelga general de 24 horas convocada en todo el país en la que se han superado los servicios mínimos en algunos casos como Metro o la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Desde el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) han explicado que los diferentes modos han mantenido una elevada oferta de servicio a primera hora de la mañana y, en algunos casos, han superado los servicios mínimos establecidos.

Con datos de las 9 horas, Metro de Madrid estaba prestando el 93% del servicio habitual, con un descenso del 51% en el número de viajeros respecto a una jornada ordinaria.

Por su parte, la EMT había alcanzado a las 8 horas el 78% de los servicios mínimos planificados y, una hora después, a las 9 horas, ya estaba prestando el 100%, según el CRTM.

En la red de Metro de Madrid se han establecido unos servicios mínimos del 80% de los trenes en horas punta (entre las 07.30 y las 09.30; entre las 14 y las 16 horas y entre las 18 y las 20 horas) y el 50% en las horas valle (el resto del horario).

En el caso de los autobuses urbanos de la capital (EMT), circularán el 30% en la red específica y del 20% en la red concurrente, es decir, aquellas líneas que concurren con otros modos de transporte, en particular con la red de Metro. La Comunidad había fijado el 50% en la red específica y del 40% en la red concurrente pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado las medidas cautelarísimas para rebajar los porcentajes.

RESTO DE TRANSPORTES

En el caso de los autobuses interurbanos, la oferta ha alcanzado el 123% de los servicios mínimos establecidos, lo que representa el 75% del servicio correspondiente a una jornada normal. En este caso, el seguimiento de la huelga entre la plantilla se sitúa en el 3%.

Metro Ligero opera con el 100% de su servicio habitual, mientras que en los intercambiadores de transporte está trabajando la totalidad de la plantilla.

Al inicio de la jornada se han producido incidencias puntuales relacionadas con la presencia de piquetes en distintas cocheras y en el intercambiador de Plaza de Castilla, con retrasos en la salida de algunos autobuses.

Desde el CRTM han apuntado que, como consecuencia de ello, se han registrado daños en lunas de vehículos de EMT además de incidencias en diferentes cocheras de servicios interurbanos.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid mantiene el seguimiento permanente de la evolución de la jornada en el conjunto de la red de transporte público.