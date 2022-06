La normalidad vuelve a los festivales de música y Madrid busca recuperar el impacto económico que generaron en 2019

Facturaron 380 millones en 2019, mientras que en 2021 con la pandemia aún presente sus ventas cayeron un 60%

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La normalidad ha vuelto a los festivales de música: sin restricciones de aforo y sin mascarillas, el público ya puede bailar y disfrutar como en los años anteriores a la pandemia. Ahora, la Comunidad de Madrid busca recuperar "el gran impacto" que generaron en 2019 y consolidarse como referencia musical en Europa.

"El primer año de la pandemia fue realmente terrible para estos eventos, especialmente porque venían de un gran año, el 2019, cuando se recaudaron 380 millones de euros. En 2021 se perdió un 60% de la facturación", ha recordado la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, en declaraciones a Europa Press.

El Gobierno autonómico ha defendido "la importancia" de mantener todos los festivales de la región estos dos años de pandemia. Incluso ha creado eventos como Sesión Vermú, un festival al aire libre para adaptarse a las circunstancias de la Covid-19, con artistas como Niña Polaca o Cariño. Un proyecto que "se ha consolidado" y que este mes de mayo celebró su tercera edición.

"Esta programación llegó cuando terminó el confinamiento. Queríamos tener un lugar donde las bandas y los cantantes pudieran actuar, ya que había mucha gente que no había podido facturar desde hacía meses", ha explicado Rivera de la Cruz.

DESDE EL GÉNERO URBANO HASTA LA MÚSICA CLÁSICA

Tomavistas, Sesión Vermú, Mad Cool, Festival Brillante, El Águila Suena, Los Clásicos de Verano, Trap360&Urban Fest, el Festival Internacional de Verano en El Escorial, Suma Flamenca y Miradas Flamencas son las citas culturales en las que la Comunidad de Madrid ha colaborado y organizado. Unas propuestas que "buscan la recuperación del sector".

La consejera ha celebrado que este año los festivales "sean muy diferentes, ya que la buena noticia es que no existen las mascarillas ni tampoco la restricciones de aforo, solo las de seguridad, y el público ya puede bailar como antes".

Cada uno de estos eventos busca apoyar y promocionar los diferentes géneros musicales para llegar a un público más amplio. Por ejemplo, las bandas emergentes de la escena madrileña, influidas por los años 60, llegarán en las próximas semanas a El Águila Suena. Otros casos son Trap360&Urban Fest, que regresa en septiembre con conciertos y talleres de producción musical, o Suma Flamenca, que busca resaltar "el arte de esta tradición".

POST PUNK, NUEVO FESTIVAL PARA OTOÑO

Rivera de la Cruz ha adelantado que la Consejería de Cultura está ultimando un nuevo festival para otoño, que se llamará Post Punk, en colaboración con las salas de música en vivo. Un proyecto que busca ayudar a estos lugares que "vivieron una etapa muy dura, ya que debido a sus características no podían estar abiertas al público".

Por otro lado, la consejera ha resaltado que el Ejecutivo regional "está abierto a todo tipo de propuestas" para celebrar y albergar más eventos musicales. A principios de año, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba la llegada del Primavera Sound a la región en 2023, que compartirá sede con Barcelona.

El festival urbano tendrá lugar en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey durante los días 8, 9 y 10 de junio, una propuesta para "ayudar a que la región se consolide como referencia musical en Europa, ensanchando y mejorando su propuesta cultural y turística".

"Nosotros nos pusimos en contacto y queríamos colaborar con ellos para albergar este festival. Hay que estudiar cada idea porque hay muchas que se plantean y algunas no llegan a ser viables. Estamos abiertos a más iniciativas", ha señalado Rivera de la Cruz.

"MADRID ES EL DESTINO MÁS BUSCADO"

La consejera ha hecho hincapié en que con estos festivales "buscan promocionar a la región como destino turístico". Un ejemplo es el Mad Cool, que en la edición de 2019 reunió a un total de 186.128 personas, donde el 30% era de procedencia extranjera. De esta forma, la Comunidad patrocinará este evento por "su potencial de atracción turística".

"Este festival tiene un cartel fantástico y un gran peso. Los turistas que vienen luego se quedan en Madrid, visitan la región, gastan y luego se van a otros sitios de España. Es una palanca económica muy importante", ha recalcado Rivera de la Cruz.

Al hilo, la consejera ha resaltado que "todos coinciden en que Madrid está de moda" y que en los buscadores turísticos "la región siempre aparece como el destino más buscado". Por ello, ha reiterado que la Comunidad de Madrid "seguirá apostando por este tipo de eventos".

LOS FESTIVALES QUE LLEGAN EN VERANO

Madrid será durante este verano la capital de la música al acoger varios festivales y ciclos musicales al aire libre para todos los gustos, con artistas como Florence + The Machine, Imagine Dragons, The Killers, C.Tangana, Dani Martín, Residente, Bad Gyal, Anuel AA y Ozuna.

El Mad Cool Festival, que este año se celebra del 6 al 10 de julio, ofrecerá música de la mano de Metallica, Florence + the Machine, Imagine Dragons, Haim, The Killers, Twenty One Pilots, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Arlo Parks y más de 150 artistas.

Por otro lado, el Bombastic Festival celebrará la música urbana hispanoamericana este fin de semana; el Fan Fan Fest traerá este sábado a los Black Eyed Peas; la música electrónica llegará con el Paraíso Festival durante los días 24 y 25, y el Festival Río Babel dará a finales de este mes una variedad de música iberoamericana con C.Tangana, Dani Martín y Residente.

Además, los ritmos latinos llegarán con Madrid Puro Reggaeton Festival, los días 24 y 25, con Bad Gyal, Omar Montes, Juan Magán, Jhay Cortez o Gente de Zona, y el Reggaeton Beach Festival, los días 2 y 3 de julio, con Anuel AA, Ozuna, Ñengo Flow o Farina.

La capital también acoge dos ciclos de conciertos al aire libre como el Festival Madrid Escena, con actuaciones de Jason Derulo, James Blunt, Love of Lesbian o El Cigala, que finalizará el próximo día 19; y las Noches del Botánico, que este año cuenta con Jessie J, LP, Pablo Alborán, Carlinhos Brown, Juanes o Nacho Vegas, hasta el 31 de julio.