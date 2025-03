Novillo pide a los ciudadanos que no visiten la Sierra este fin de semana por posibles inundaciones, nieve y más frío

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha pedido hoy a los ciudadanos que no hagan escapadas este fin de semana la Sierra ante las posibles inundaciones provocadas por algunos ríos y la previsión de nieve y bajada de temperaturas.

"Este fin de semana no es el mejor para hacer escapaditas a la Sierra porque además no va a haber condiciones meteorológicas favorables para que podamos disfrutar de la sierra porque en nuestras montañas vamos a tener precipitaciones de nieve a partir del sábado, vuelven a bajar temperaturas y las circunstancias que vamos a vivir no son las mejores para que tengamos una alta movilidad en la región", ha dicho en una entrevista este mediodía en Telemadrid recogida por Europa Press.

El consejero ha agradecido el comportamiento de estos días de los madrileños, que "están atendiendo pues a todas las recomendaciones, cómo se están informando para ver qué carreteras o no pueden estar afectadas e intentar reducir al máximo la movilidad en estos días".

"Es verdad que no vivíamos una situación así en muchísimos años, incluso estamos hablando de registros del siglo XX que no lo tenían desde Canal de Isabel II con esa recogida de precipitaciones. Ese caudal de estos ríos es inédito en nuestra región desde hace muchísimos años y aunque esté muy bonito, habrá más tiempo para verlo. El agua continuará y seguirán igual de bonitos en próximas fechas para que podamos disfrutarlo, pero ahora no es el momento de acercarnos a estos cauces y si podemos evitar transitar también mejor. La primavera vendrá de verdad y se notará que toda esa agua ha dejado a Madrid mucho más verde, más explosivo de colores. Ya lo disfrutaremos llegado el momento", ha insistido.

Novillo también ha indicado que hay una acumulación de nieve en las cumbres de la Sierra por encima de los tres metros, algo que no se veía desde hacía muchos años. Con la lluvia que se espera, podría producirse un deshielo cuya agua acabaría en la cabecera de los ríos. Por eso, estarán muy atentos al alto de Guarramillas hacia el Manzanares y también en toda la cabecera del Lozoya.

"El Canal está haciendo pues un trabajo quirúrgico y quiero darles las gracias de cómo está controlando esas avenidas y cómo están gestionando este agua para que no impacte sobre zonas vulnerables. Tenemos esos resguardos primero por seguridad de las presas, pero también para intentar limitar al máximo la crecida de estos ríos. Y tenemos que estar pues muy vigilantes en lo que hemos venido en estos días, en lo que es la Vega del Tajuña, que se ha mantenido estable, la Vega del Jarama y la de Henares y, desde el día de ayer, en la Cuenca del Manzanares", ha apuntado.

En este sentido, el titular regional de Interior ha señalado que hay precaución por este río en A-6 y los cruces de M-30 y M-40, que se han reducido esta mañana respecto a anoche. Pero estarán pendientes de las lluvias que se esperan hoy y mañana y de los embalses del Santillana y El Pardo "para ver si se consigue que no supere ese límite de los puentes de estas importantes carreteras".

"Estamos de poniendo el valor esa difícil tarea de ingenieros de ir mirando dónde suelto agua y dónde no suelto para ir regulando para no someter a demasiada digamos estrés tampoco la presa porque tienen su función y para causar el menos daño posible", ha concluido.