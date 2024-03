Novillo ve "algo estúpido" lo dicho por Sánchez sobre Ayuso el 8M y afirma que es presidenta porque "le votó la mayoría"

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha calificado de "un poco estúpido" el comentario del 8 de Marzo del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, cuando afirmó que Isabel Díaz Ayuso era presidenta regional "gracias a la lucha de las mujeres".

"La verdad es que me parece una reflexión un poco estúpida. Ella es presidenta porque le han votado la mayoría de los madrileños hombres y mujeres, no tengo nada más que decir", ha aseverado esta mañana Novillo, a una pregunta de la prensa, minutos antes de participar en la Carrera del Agua organizada por el Canal de Isabel II.

"Me ha llamado mucho la atención una declaración que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo poco menos que había que aprobar también un día del hombre. Si la presidenta Ayuso es presidenta de Madrid también es como consecuencia de la lucha de muchísimas mujeres que hasta incluso perdieron la vida para empoderar a las mujeres y reivindicar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, también en el ámbito político", aseveró el viernes Sánchez en rueda de prensa en el Palacio de La Moneda, en Chile.

En concreto, Ayuso criticó en el acto institucional del Ejecutivo autonómico por el Día de la Mujer la "revolución feminista", que a sus ojos "sustituyó" al feminismo originario y "orquestó el ataque al hombre, a la familia, a la madre y a la maternidad".

"No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto, yo creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días, no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí, sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas", agregó.