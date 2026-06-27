Una nueva campaña informativa en Madrid fomenta el uso del preservativo en jóvenes para prevenir ITS

Una nueva campaña informativa de la Comunidad para fomentar el uso del preservativo entre jóvenes - COMUNIDAD DE MADRID

'Con precaución, ponte un condón' se refuerza durante la celebración del Orgullo con más de 250 actividades MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha lanzado la nueva campaña informativa 'Con precaución, ponte un condón' para fomentar el uso del preservativo entre jóvenes y prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS), en una iniciativa de la Consejería de Sanidad que se difunde hasta el 5 de julio.

Busca promover una visión de la sexualidad "diversa, saludable y consciente", en la que la protección se entiende también "como una forma de comunicación, respeto y cuidado mutuo en las relaciones". Asimismo, se enmarca en el conjunto de actuaciones que el Ejecutivo autonómico desarrolla con motivo del Orgullo 2026 orientadas a promover "un enfoque positivo e integral de la salud en el contexto de la diversidad LGTBIQ+", ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Pese a los avances en educación sexual y el acceso a los servicios sanitarios, las ITS continúan en aumento y representan "un problema relevante de salud pública". En la Comunidad de Madrid, la infección gonocócica alcanza una tasa de 127,82 casos por cada 100.000 habitantes, afectando mayoritariamente a hombres (90,2%) con una edad media de 34 años, seguida de la infección por Chlamydia trachomatis, con una incidencia de 102,4 e igualmente con más casos entre la población masculina.

La sífilis se estabiliza con 2.010 casos notificados. Factores como el inicio temprano de las relaciones sexuales, el uso irregular del preservativo o la disponibilidad de múltiples parejas influyen en esta evolución, lo que refuerza la necesidad de adaptar los mensajes preventivos y directos frente a la realidad.

Ante este problema, la Comunidad de Madrid despliega el Plan de Prevención y Control de las ITS y del VIH 2024-2030, basado en la evidencia científica, la coordinación intersectorial y la participación comunitaria.

DISPOSITIVO ESPECIAL ORGULLO 2026

Con motivo de la celebración del Orgullo 2026, la Dirección General de Salud Pública coordina un programa de 261 actividades de sensibilización en colaboración con centros sanitarios, entidades locales y organizaciones comunitarias, disponible en esta web.

El dispositivo incluye mesas informativas, talleres y puntos de intervención comunitaria en distintos espacios de la capital y municipios, así como en zonas de ocio y alta afluencia de personas. En estos puntos se ofrece información, orientación y materiales de prevención dirigidos a toda la ciudadanía y, en especial, a la población LGTBIQ+.

Para su desarrollo, se han distribuido 250 kits con materiales de información, educación y comunicación, junto con más de 260.000 unidades de material preventivo. Además, se facilita la realización de pruebas rápidas, de forma gratuita y confidencial, dentro de la red de diagnóstico precoz de VIH y otras ITS que incluyen los tres centros monográficos Sandoval: dos en Madrid capital y un tercero en el Hospital Fundación Alcorcón.

La red, con más de más de 70 recursos, atendió el pasado año a 14.615 personas y realizó 22.807 pruebas rápidas. Asimismo, la línea telefónica de salud sexual (646 13 24 56) registró 10.050 atenciones.