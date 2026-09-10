Una nueva Estrategia del Deporte Madrileño aumentará un 30% las ayudas a deportista de élite y un 22% a federaciones

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MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avanzará este jueves, durante el Debate del Estado de la Región, una nueva Estrategia del Deporte Madrileño que elevará más de un 30% las ayudas a los deportistas de élite y un 22% las destinadas a las federaciones.

La medida estará dotada con 1,7 millones de euros y beneficiará a 600.000 personas, según han indicado desde el Gobierno madrileño a Europa Press. Este nuevo marco establecerá las prioridades del Gobierno autonómico para fortalecer la actividad federada y de alto nivel, además de respaldar a los clubes.

La iniciativa quiere responder también al interés de los ciudadanos por el ejercicio físico y a la posición de Madrid "como referente por acoger algunos de los principales eventos y figuras de proyección internacional".

Actualmente, el 75% de la población realiza una actividad física de manera regular, frente al 63% de media nacional, y el 72% lo hace al menos una vez a la semana. El bienestar corporal, psíquico y emocional constituye la principal motivación, por delante de mantenerse en forma.

Esta tendencia se observa también en las competiciones oficiales, donde la participación ha pasado del 23% al 30% desde 2025. En el mismo periodo, las licencias federativas han subido un 4%, frente al 1,5% del conjunto de España. El avance es especialmente significativo entre las personas con discapacidad, con un 17% más.