Una nueva manifestación recorre este domingo las calles de Madrid en defensa de la Sanidad Pública

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid', que reúne a más de cien asociaciones vecinales, plataformas y entidades, ha convocado este domingo una nueva manifestación en defensa de la Sanidad Pública, la cuarta en los últimos dos años, y para denunciar que se la esté "desmantelando" para convertirla "en un negocio privado".

Bajo el lema 'Salvemos nuestra Sanidad Pública', la protesta ha sido convocada con el mismo formato que las manifestaciones masivas que impulsó este espacio vecinal en la pasada legislatura, con cuatro columnas que partirán a las 12.00 horas desde Callao, Atocha, Plaza del Doctor Marañón y Hospital La Princesa.

Tras recorrer las calles de la capital, con los consiguientes cortes de tráfico, las cuatro columnas tienen previsto converger sobre las 13.00 horas en la Plaza de Cibeles.

Allí, en la confluencia del Paseo de Recoletos con la calle Alcalá, frente al Palacio de Linares, se situará un escenario desde el que se hará una mención especial a las víctimas de las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia.

Desde el mismo, la periodista Olga Rodríguez leerá un manifiesto en el que se denunciará "el abandono deliberado de la Sanidad Pública madrileña por parte de la Comunidad de Madrid". "Una sanidad que nos pertenece a todas y a todos, pero que el Gobierno del Partido Popular está desmantelando para convertirla en un negocio privado. La situación es insostenible", se indica en el mismo.

La convocatoria cuenta con el respaldo de más de un centenar de asociaciones vecinales y profesionales, sindicatos, plataformas y entidades y, como en otras ocasiones, desde la organización se llama a acudir a la misma con un pañuelo blanco para teñir las calles de Madrid de este color, símbolo de los profesionales sanitarias, también "víctimas" de la situación.

Una cita con unas reivindicaciones "claras": revisión de las privatizaciones y más financiación para la sanidad pública, centros de salud y hospitales con personal suficiente, pediatras para todas las niñas y niños, urgencias extrahospitalarias con médico/a y fin de las listas de espera, así como buenas condiciones laborales para los profesionales.

"Sin Sanidad Pública de calidad y universal no hay justicia. La sanidad no se vende, se defiende. No a la privatización y sí a la sanidad para todas", recalcan en el manifiesto que se leerá desde el escenario.

LAS RAZONES

De manera concreta, los convocantes pondrán el acento en la sanidad como derecho universal, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que está siendo "amenazado" por las administraciones, que desean "un modelo de sanidad privada, donde sus amigos de las multinacionales hagan grandes negocios" a costa de la salud de las personas.

"La Comunidad de Madrid, la más rica de España, recorta en Sanidad para bajar impuestos a los más privilegiados, privatizan nuestros hospitales, derivan pacientes a clínicas privadas y plantean entregar 40 residencias de mayores a fondos de inversión", se indica en el manifiesto.

Todo ello cuando la Comunidad de Madrid es la comunidad "que menos invierte por habitante en Atención Primaria", que "agoniza", y la que "mayor porcentaje de dinero público entrega a las empresas de la sanidad privada".

Expondrán una radiografía del sistema sanitario caracterizado por unas listas de espera "interminables", con 1.070.000 personas en lista de espera, mientras las plantillas de profesionales cada vez son más reducidas, con profesionales "sobreexplotados y condiciones precarias", y se privatizan servicios esenciales como la esterilización en el nuevo hospital 12 de Octubre.

Un 73% de centros de salud con plantillas incompletas y unas 775.000 personas en la región, el 11,22% del total, sin un Médico de Familia o Pediatra asignado, son algunas de las cifras que los organizadores ponen sobre la mesa para describir la situación actual de la Sanidad Pública.

"Especialmente dramática", señalan, es la situación en Pediatria, con más de 80 centros con una situación "crítica" por falta de pediatras, mientras que otros no tienen citas por la tarde. Además, el tiempo de espera para la consulta con un especialista "supera en muchos casos el año".

"Cada vez es más habitual que la cita con el médico de cabecera se demore 15 días o incluso un mes, cuando lo ideal sería plazos de 24 horas. También hay centros de salud, sobre todo en los barrios obreros de Madrid, donde directamente no dan cita médica", apuntan los organizadores.

También hacen alusión a la falta de equipos completos en las Urgencias Extrahospitalarias, lo que genera situaciones difíciles en las zonas rurales, "que quedan sin cobertura sanitaria", o al "abandono" de la salud mental cuando es "extraordinariamente necesaria.

"No hay nada que se salve", resumen desde la organización de la manifestación, en la que también habrá alusiones a la defensa de "lo público" en el sistema educativo --cuenta con el apoyo de Menos Lectivas-- o los servicios sociales, por ejemplo, en las residencias de mayores, entre otros.

LA UTILIDAD DE LA MOVILIZACIÓN

"Movilizarse no solo es necesario, sino que sirve", subraya este movimiento ciudadano, que abanderó las protestas por la Sanidad Pública durante la pasada legislatura, marcada por la conflictividad laboral, especialmente por la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria que se prolongó durante cuatro meses.

En noviembre de 2022, bajo el lema 'Madrid se levanta por su Sanidad Pública. Contra la destrucción de la Atención Primaria', sacaron a las calles de la capital a 200.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y 670.000, según los organizadores.

Poco después, el 12 de febrero de 2003, en una manifestación contra la "privatización" del sistema sanitario y contra el desmantelamiento de la Sanidad Pública, movilizaron nuevamente a 250.000 personas, según Delegación del Gobierno, o un millón, según los convocantes.

Finalmente, el 19 de mayo de 2024, secundaron la marcha convocada por esta plataforma bajo el lema 'Madrid sigue en pie' unas 18.000 personas, según la Delegación del Gobierno, o 200.000, según los organizadores.

Igualmente, una comitiva recorrió en agosto 1.600 kilómetros en bicicleta hasta Ginebra para presentar un informe sobre la situación del sistema sanitario madrileño ante el grupo de expertos en Derechos Humanos de la ONU que está preparando el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) al que se someterá España en Ginebra del 28 de abril al 9 de mayo.

En su informe, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas se hace eco de la "preocupación por la falta de accesibilidad al sistema sanitario público y por las deficiencias que presentaba, en particular en la Comunidad de Madrid", según este movimiento.

Igualmente, hacen constar de cara al Examen Periódico Universal los testimonios y comunicaciones en virtud de los cuales "recomendó garantizar que los centros sanitarios asegurasen el acceso a cuidados médicos conforme al derecho a la salud, en conformidad con los compromisos internacionales de España y en cumplimiento de la legislación vigente".

Entre otras acciones, también impulsó una consulta ciudadana para pedir el incremento de la inversión en sanidad o la campaña 'Reclama' para recoger las demandas de los ciudadanos del sistema público de salud, recabando más de 30.000 reclamaciones.

Además de concentraciones festivas, cada semana desde hace años llevan a cabo concentraciones y manifestaciones en distintos centros de salud de la región para reclamar una asistencia sanitaria de calidad y personal suficiente para poder hacer que sea una realidad.