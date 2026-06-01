Una nueva redada en La Cubierta de Leganés se salda con tres detenidos y casi mil identificados

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MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Local de Leganés han llevado a cabo este fin de semana una nueva redada en los locales de ocio en las inmediaciones de la plaza de toros La Cubierta y que se ha saldado con tres detenidos y un total de 970 identificados, al tiempo que se han abierto 18 actas por tenencia de sustancias ilegales.

El operativo, coordinado por la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, se ha llevado a cabo en ocho locales de la zona, donde se comprobó que estos cumplieran con los límites de aforo, los controles de acceso, no se permitiera la entrada a menores ni el consumo ni tenencia de drogas, según un comunicado del Ayuntamiento.

Además del control en los locales de ocio, la Policía Local llevó a cabo una serie de controles en la vía pública en los que se dio el alto a un total de 124 vehículos, doce de los cuales recibieron sanciones por motivos de alcoholemia, estupefacientes, por no tener la ITV en regla o por circular sin el cinturón de seguridad.

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha recalcado que estas actuaciones no son controles puntuales, sino que se enmarcan dentro de una línea de trabajo de su gobierno, y destacando que quiere "a los sinvergüenzas lejos de Leganés". "Queremos que la zona de La Cubierta sea un entorno para disfrutar", ha subrayado.

Por su parte, desde el Cuerpo de Policía Local han señalado que este dispositivo se llevó a cabo de forma "preventiva", si bien ha adelantado que estas operaciones están dando resultado pues, en las últimas ocasiones, se ha detectado un descenso en el número de detenidos y de infracciones notificadas.

"La colaboración y cooperación entre los dos Cuerpos de Policía Local y Policía Nacional en Leganés es excelente. Las relaciones pasan uno de sus mejores momentos en los últimos años y siempre se hace todo de forma coordinada y planificada", ha destacado el oficial de Policía Local que ha coordinado el operativo, Benjamín G.N.

Finalmente, el Ayuntamiento ha aseverado que continuará desarrollando "operativos periódicos" de control en las principales zonas de ocio de la ciudad y en aquellos puntos donde sea necesario "reforzar la convivencia y el cumplimiento de la Ley", todo ello en el marco de una estrategia enfocada en proteger a los vecinos.