Nueva York, Caracas, La Habana, Nowakchott, Malabo, Sarajevo, Rabat, Trípoli y Kiev tienen un denominador común, Madrid

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nueva York, Caracas, La Habana, Nowakchott, Malabo, Sarajevo, Rabat, Trípoli, Kiev y así hasta más de una treintena de ciudades de todos los rincones del planeta tienen Madrid como denominador común en forma de acuerdo de hermanamiento, una de las caras de la conocida como 'diplomacia de las ciudades'.

No hay lazos de sangre entre las ciudades pero sí un interés mutuo, muchas veces más allá de lo simbólico de la amistad, en los acuerdos de hermanamiento, con el intercambio cultural como el gran protagonista, aunque no solamente.

Si no que se lo digan a Kiev, la capital de Ucrania asediada por la Rusia de Putin desde hace cuatro años. En junio de 2022 el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, firmaba en el Palacio de Cibeles con su homólogo en Kiev, Vitaly Klitschko, un acuerdo de hermanamiento entre ambas ciudades que establece "instrumentos técnicos de cooperación y colaboración en materias como sostenibilidad, infraestructuras, cultura o turismo".

Klitchko aprovechó su visita a Madrid para asegurar que su país defiende "los valores democráticos de la familia europea" y por ello insistió en lo "fundamental que es continuar recibiendo el apoyo y la ayuda de todos los amigos".

Esos lazos de amistad en forma de hermanamiento se vienen firmando por la ciudad de Madrid desde 1979. Lo inauguró la ciudad portuguesa de Lisboa. Después no han parado de rubricarse, con especial intensidad en la década de los años 80, etapa en la que se concentra la mayoría de los hermanamientos, con la vista puesta en Centroamérica y Sudamérica.

Fue en el año 82 cuando el Ayuntamiento de Madrid firmó una amplia declaración de Hermanamiento Múltiple y Solidario de todas las Capitales de Iberoamérica-UCCI, que incluyó a Asunción (Paraguay), Bogotá (Colombia), Buenos Aires (Argentina), Caracas (Venezuela), La Habana (Cuba), La Paz (Bolivia), Lima (Perú), Managua (Nicaragua), México, Montevideo (Uruguay), Quito (Ecuador), Río de Janeiro (Brasil), San Juan de Puerto Rico, San Salvador (El Salvador), Santiago de Chile, Tegucigalpa (Honduras) y Santo Domingo (República Dominicana).

MIAMI

La última en firmar un acuerdo de hermanamiento siguiendo el espíritu de las capitales UCCI, aunque saltando al Estados Unidos hispanohablante, fue Miami, a mediados de 2014, rubricado por la alcaldesa Ana Botella y su homólogo americano Tomás Regalado.

Se ponía en valor "la buena sintonía, el afecto, la coincidencia de intereses y los profundos lazos culturales, históricos, humanos y económicos" que mantienen ambas ciudades, en palabras de la regidora, que no obvió "el legado integrador y pujante del idioma español, un tesoro de valor inconmensurable que comparte una comunidad de 500 millones de personas en el mundo".

Dando un salto atrás en el tiempo y volviendo al año 1982, Madrid seguía con estas declaraciones de amistad más allá de los hermanamientos múltiples con las capitales UCCI. Lo hacía con un acuerdo con Nueva York.

En 2022 se cumplieron 40 años del hermanamiento y para celebrar la fecha Almeida viajó a la Gran Manzana, donde fue recibido por el entonces alcalde de Nueva York, Eric Adams, en un encuentro en el que abordaron cuestiones de especial interés común para ambas ciudades, como la inversión económica o la seguridad. También le llevó a reunirse con representantes de Broadway con los que impulsar relaciones con los teatros de Gran Vía.

También en los 80 se firmó un acuerdo de hermanamiento entre Madrid y la francesa Burdeos (1984). Dos años después se firmaría con Nowakchott (Mauritania), igual que en 1988 se hizo con Rabat (Marruecos) y Trípoli (Libia). En 1989 el hermanamiento viajó hasta Malabo (Guinea Ecuatorial).

Los siguientes hermanamientos tuvieron que esperar: Madrid no firmó ninguno más hasta 2005, cuando lo hizo con la capital filipina, Manila. Dos años después el Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón selló un hermanamiento con Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).

También en 2007 se selló el lazo de amistad con Sarajevo (Bosnia Herzegovina), apenas doce años después del final de la cruenta guerra. El entonces alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón rubricaba con su homóloga, Semiha Borobac, un protocolo de hermanamiento que proponía intercambios económicos en el futuro, sin olvidar el peso de un turismo que ha ido creciendo año tras año.

El siguiente salto en cuanto a hermanamientos se refiere lleva hasta el año pandémico de 2020, cuando se suscribieron con Machu Picchu (Perú) y con la ciudad de Playa del Carmen (México).

DE LO MÁS CERCA A LO MÁS LEJOS

Siendo Ruiz-Gallardón alcalde de Madrid, allá por 2008, representantes de la capital española viajaron a la china Beijing para fortalecer los lazos que les unían a través del sueño olímpico, como le transmitió su homólogo, Guo Jinlong, como el convenio de hermanamiento firmado en 1985 por Enrique Tierno Galván.

Entonces Madrid "fue la primera ciudad de la entonces Europa Occidental en hermanarse con una ciudad china", remarcaba entonces el Ayuntamiento. Y del Lejano Oriente a lo más cercano, Móstoles. Fue en 2007 cuando el alcalde Gallardón firmó el hermanamiento con esta ciudad del sur madrileño, con el 2 de mayo de 1808 y la sublevación contra la invasión de la tropas napoleónicas como telón de fondo.