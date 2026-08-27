Nueve heridos leves en el cuarto encierro de las fiestas de 'Sanse', que ha contado con cerca de 1.500 corredores

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cuarto encierro de las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios San Sebastián de los Reyes ha dejado un balance de nueve heridos, todos leves, y ha contado con una participación de cerca 1.500 corredores.

Los toros de la ganadería São Torcato, la misma ganadería que protagonizará esta noche en el Concurso Nacional de Recortadores, han alcanzado cerca de 28 kilómetros por hora en algunos tramos, ha informado el Consistorio en un comunicado.

La senadora y presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Mari Mar Blanco, ha sido la encargada de colocar el cuadro del Santísimo Cristo de los Remedios. Pocos minutos antes de comienzo del encierro, ha recibido una "gran y espontánea ovación" de todo el público asistente.

La manada se ha mantenido compacta durante buena parte del recorrido, aunque los cabestros se han ido adelantando poco a poco. En el tramo de Postas con Real, los toros iban buscando y algún mozo ha tenido que apurar el paso hasta refugiarse bajo las talanqueras, con corredores que han llegado a superar los 200 metros por delante de la cara de los toros. Los astados han entrado en la plaza en 1 minuto y 40 segundos, completando el recorrido hasta corrales en 1 minuto y 49 segundos.

El responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, ha cifrado la participación en torno a los 1.500 corredores, en línea con la jornada anterior. El balance médico se ha saldado con nueve heridos, todos por caídas y contusiones leves, salvo uno trasladado al hospital por una contusión fuerte en el hombro, pendiente de valoración facultativa.

Asimismo, ha señalado que el dispositivo ha tenido "suerte con la lluvia", que finalmente no ha caído con la intensidad suficiente como para dejar resbaladizo el asfalto del recorrido. El próximo encierro de las fiestas se correrá este viernes, día del Santísimo Cristo de los Remedios, a las 11 horas, con los toros de la ganadería La Castilleja.