Un nuevo centro especializado combatirá la exposición de los menores a la pornografía y la violencia de bandas juveniles

Archivo - Un niño frente a un ordenador, en una imagen de archivo. - RADOMIR JOVANOVIC/ ISTOCK - Archivo

Las menores embarazadas sin apoyo familiar podrán acudir a un piso de ocho habitaciones para ser atendidas

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los menores expuestos a situaciones de riesgo por acceder a pornografía o que se vean envueltos en problemas de violencia de cualquier tipo y por cualquier medio, sea tecnológico, de bandas juveniles o con otros chicos de su entorno, tendrán acceso a recibir tratamiento en un nuevo centro público especializado.

Este recurso abrirá sus puertas en la segunda mitad de 2026 y contará con profesionales que desarrollarán programas de atención e intervención psicológica y social para atender al menor que se encuentre en peligro, así como para asesorar a sus familiares, según ha desgranado este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate del Estado de la Región.

El centro complementará a los dos específicos de la red de Infancia que tratan casos de agresiones y violencia sexual contra menores que ya trabajan en la Comunidad de Madrid, así como al Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas (SAAT) y el de Adicciones Comportamentales del Hospital Gregorio Marañón.

El objetivo de esta nueva medida es proporcionar una atención especializada integral a los menores y familias afectadas, para dotarles de recursos necesarios para afrontar el problema, reducir el impacto negativo y prevenir la cronificación de conductas de riesgo derivadas de la exposición a estas mismas.

En 2018, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales abrió el SAAT debido al aumento de la demanda de atención por el abuso de las nuevas tecnologías por parte de los más jóvenes. Desde entonces ha ayudado a más de 43.000 personas y su programa de intervención ya se desarrolla en cinco puntos de atención en Madrid capital, Alcalá de Henares, Torrelodones, Móstoles y Pozuelo de Alarcón.

MENORES EMBARAZADAS SIN APOYO FAMILIAR

Más allá del mencionado centro, Ayuso ha anunciado que también abrirá un piso público para atender a menores embarazadas que no tengan apoyo familiar, que empezará a funcionar este año.

El espacio estará ubicado en la Residencia infantil Vallehermoso de la capital y dispondrá de ocho habitaciones que ya han sido reformadas gracias a una inversión de 670.000 euros.

Una vez que hayan dado a luz, las madres podrán permanecer en el piso hasta que puedan regresar con sus familias. También podrán hacer lo propio las jóvenes extuteladas, mayores de edad y con hijos hasta que completen el proceso de autonomía que les permita lograr una vida independiente.

En caso de necesitar un apoyo más prolongado, podrán ser derivadas a la Residencia Norte, también de gestión pública, donde se cuida a mujeres, incluyendo a chicas menores, con o sin medidas de protección, y a sus hijos.

El objetivo de este refuerzo en la red de protección a la maternidad es facilitar un nuevo recurso reducido para acompañar a estas jóvenes en el aprendizaje como embarazadas y futuras madres, y que puedan contar el adecuado apoyo psicológico y social.

Por otro lado, el Ejecutivo regional abrirá en 2026 una nueva línea de ayudas de pago único para familias con hijos en situación de cuidados paliativos con patología crónica de alta o extrema complejidad, para que puedan hacer frente en mejores condiciones a su atención integral, exclusiva y a tiempo completo y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de estos pacientes.