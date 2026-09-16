El nuevo Centro Municipal del Voluntariado triplica su superficie para canalizar la solidaridad de 22.000 voluntarios

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, inaugura el Centro Municipal del Voluntariado - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha inaugurado este miércoles el nuevo Centro Municipal del Voluntariado que se ubica en el edificio multifuncional de la calle Fúcar, en el distrito Centro, un recurso de 900 metros cuadrados en el que se canalizará la solidaridad de los 22.000 voluntarios madrileños.

Acompañado por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y el concejal de Centro, Carlos Segura, el regidor de la capital ha visitado las nuevas instalaciones del que es el primer centro de voluntariado promovido por un Consistorio que cuenta con un cuerpo de voluntariado municipal propio que lo dinamizará: Voluntarios por Madrid.

"He tenido el honor de que me den el carnet número 22.000, lo cual quiere decir que ha habido un incremento casi del 70% a lo largo de los últimos años" de personas que han decidido dar su tiempo a los demás o a eventos de ciudad, como por ejemplo estuvieron en el Gran Premio de Fórmula 1, pero también están acompañando a pacientes que están hospitalizados", ha explicado Almeida.

Hasta ahora, los responsables del programa trabajaban repartidos en dos oficinas ubicadas en el edificio municipal ubicado en el número 45 de la calle Alcalá, que sumaban alrededor de 300 metros cuadrados. Con este cambio, dispondrán de un nuevo equipamiento de 900 metros cuadrados, el triple de espacio.

En estas instalaciones se desarrollará la gestión integral del programa, se prestará el servicio de información presencial y telefónica y también se llevarán a cabo los procesos de acogida y acompañamiento a los voluntarios. Asimismo, se realizarán itinerarios de formación inicial y continua, reuniones, la coordinación de proyectos y actividades de encuentro entre personas voluntarias y con entidades.

Asimismo, en el nuevo recurso se proporcionará apoyo a las entidades colaboradoras y beneficiarias de las diferentes líneas municipales de la acción voluntaria. Así, aspira a ser un punto de encuentro para todos aquellos que quieren aportar su tiempo y conocimiento a mejorar su entorno y a construir una ciudad más cohesionada, inclusiva y participativa, un objetivo con el que está alineado Voluntarios por Madrid.

"Queríamos darles esta sede para que pudieran tener un espacio acorde a la labor que ellos realizan y a la tarea extraordinaria que realizan, y que pudieran por tanto disponer de los medios necesarios para poder seguir incrementando el cuerpo de voluntarios", ha remarcado el primer edil de la capital.

Con 21 años de trayectoria, este verano ha llegado a la cifra de 22.000 voluntarios, tras un crecimiento exponencial en los últimos años, con predominio mayoritario de mujeres, que representan el 67% del total de miembros del programa.

El tramo de edad con mayor porcentaje de participantes es el de las personas mayores de 65 años, una circunstancia en la que influye que los miembros de las juntas directivas y monitores de los 93 centros municipales de mayores municipales pertenecen a Voluntarios por Madrid. Por eso, uno de los retos en los que se está trabajando es en fomentar el voluntariado entre la población más joven.

"La lista de proyectos que tenemos en el cuerpo de Voluntarios por Madrid son prácticamente 200, muy variados, muy diferentes proyectos de ciudad, pero sobre todo proyectos de personas, y nosotros tenemos una deuda de gratitud con ellos desde el Ayuntamiento", ha remarcado el alcalde, que ha invitado a la ciudadanía a interesarse por ellos y aportar su granito de arena por los demás.

En concreto, el cuerpo de voluntariado municipal participó en 2025 en cerca de 250 iniciativas de diversos ámbitos, con un grado de satisfacción con su experiencia de 4,6 sobre 5.

PROGRAMAS EN LOS QUE COLABORAR

Además, más de 1.150 personas formaron parte de los 113 proyectos de voluntariado de carácter permanente que se desarrollaron el año pasado. Destacan, entre ellos, el programa 'Madrid te acompaña', una aplicación que conecta a personas mayores con voluntarios para que estos puedan acompañarlas a citas médicas, paseos, actividades lúdicas o gestiones. En concreto, 235 personas voluntarias se vincularon a este proyecto.

También participó un importante número de voluntarios en el proyecto 'Quedamos al salir de clase', donde apoyan a los profesionales del servicio en la atención a menores de hasta 12 años en horario extraescolar para facilitar la conciliación de las familias y en el programa de voluntariado con animales que se realiza en el Centro de Protección Animal del Ayuntamiento.

Además, Voluntarios por Madrid también tiene un papel relevante en el desarrollo de la Campaña del Frío dirigida a personas en exclusión socio-residencial o en situación de calle, a las que ofrecen un acompañamiento que complementa la atención profesional.

Otros de los proyectos permanentes más relevantes son la iniciativa 'Te contamos la ciudad', con personas voluntarias que ejercen de guía en distintos recorridos urbanos compartiendo historias y curiosidades de los barrios o 'Leyendo con mayores', que comprende actividades de lectura dirigidas a usuarios de centros de día y residencias.

También se encuentran entre estos proyectos permanentes 'Todos a desayunar', en el que personas voluntarias promueven hábitos alimentarios saludables a través de un desayuno compartido con escolares en centros educativos, o el 'Voluntariado Digital, en el que los voluntarios ayudan a personas mayores a realizar trámites digitales.

En paralelo, más de 1.900 voluntarios participaron el año pasado en proyectos puntuales como el apoyo que aportan en la cabalgata de Reyes, en distintas competiciones y eventos que se realizan en la ciudad o en los puntos violeta que se instalan en las fiestas de los distritos para informar y prevenir la violencia sexual.

De enero a agosto de 2026, se han desarrollado 99 proyectos permanentes, en los que se han involucrado 1.000 personas voluntarias, y 92 proyectos puntuales, con cerca de 1.500 voluntarios participantes.