El nuevo desarrollo urbanístico de Valdecarros contará con 5.000 viviendas protegidas de la Comunidad

Archivo - Un obrero trabaja en la construcción de varias viviendas nueva, a 29 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid construirá 5.000 viviendas protegidas en el nuevo desarrollo de Valdecarros, después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado este miércoles el pago anual correspondiente a la Agencia de Vivienda Social (AVS) como propietaria de los terrenos donde se ubicarán estos inmuebles.

Estarán integrados en el conjunto de 28.400 pisos con algún tipo de protección previstas en este futuro barrio madrileño, ha indicado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.

En concreto, se ha dado luz verde a 4,6 millones para cubrir los gastos asociados al proyecto como las obras de urbanización (alumbrado y alcantarillado), expropiaciones, indemnizaciones, licencias, tasas y otros trámites administrativos.

También incluyen los honorarios de los arquitectos e ingenieros, los estudios de impacto ambiental o compensaciones por la cesión de suelo, cuya titularidad mayoritaria corresponde a este organismo público, con 2,9 millones de metros cuadrados de superficie.

Valdecarros es el mayor desarrollo urbanístico actualmente en planificación en España. El proyecto prevé acoger 150.000 residentes y construir 51.600 viviendas, de las cuales el 55% contará con algún tipo de protección, lo que beneficiará a más de 85.000 personas.

La inversión de la Comunidad en estas obras supera ya los 7.600 millones de euros y supondrá, además, la creación de 480.000 empleos directos e indirectos durante su ejecución. Está previsto que a principios de 2026 finalicen las obras de urbanización y comience la construcción de los primeros hogares.