El nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la UNED se ubicará en Las Rozas por modernización de las instalaciones

Archivo - Fachada de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), a 17 de julio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) estará ubicado en el municipio de Las Rozas por modernización de las instalaciones y adaptación a las nuevas tecnologías.

Así lo han trasladado fuentes universitarias a Europa Press después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado las obras de demolición del antiguo edificio que acogía esta facultad, situado en el número 9 del Paseo Senda del Rey, en la capital.

Desde la UNED han remarcado que el nuevo edificio ya está terminado y que está pendiente de inauguración. Los motivos del traslado se deben a la modernización de las instalaciones y adaptación a las nuevas tecnologías.