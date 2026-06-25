El nuevo parque de El Pilar en San Fernando de Henares alcanza el 85% de ejecución e integrará vestigios históricos

El consejero de Vivienda, Transportes e Infaestructuras - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras para construir el nuevo parque urbano de 12.000 metros cuadrados en el área que antiguamente ocupaba el complejo dotacional de El Pilar de San Fernando de Henares, que tuvo que ser demolido debido a la afectación de las obras de ampliación de la línea 7B de Metro de Madrid, avanzan ya al 85%.

Durante la ejecución de los trabajos han aparecido vestigios de la antigua Casa de la Administración y de la histórica fábrica de tejidos, que se integrarán en el diseño final mediante elementos divulgativos y paneles informativos que permitirán preservar y difundir el valor histórico e industrial de este enclave.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado este jueves las obras del parque, una visita con la que, ha dicho, se quiere mostrar "como el compromiso del Gobierno regional con el municipio de San Fernando y con los vecinos afectados ha sido constante".

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha invertido más de 171 millones en trabajos de consolidación y control del terreno, mejora del espacio público, renovación de infraestructuras y seguimiento técnico permanente para paliar los daños por la ampliación de la Línea 7 de Metro a San Fernando y Coslada.

Una vez finalizado, el nuevo parque urbano contará con áreas infantiles, zonas para la práctica de calistenia, espacios estanciales, itinerarios peatonales y un sistema de iluminación de alta eficiencia energética.

El proyecto contempla además la conservación del arbolado existente y la creación de cerca de 2.800 metros cuadrados de paseos, más de 800 de ellos bajo pérgolas. Asimismo, dispondrá de casi 700 metros cuadrados destinados a actividades recreativas y de dos espacios polivalentes preparados para albergar eventos culturales, sociales y de ocio.

RENOVACIÓN DEL ENTORNO URBANO Y MEJORA DE LA MOVILIDAD

De forma paralela, la Dirección General de Infraestructuras está desarrollando una actuación de rehabilitación urbana en cinco calles próximas que abarca una superficie de 10.900 metros cuadrados y cuenta con una inversión superior a 3,5 millones de euros.

Los trabajos incluyen la reposición de pavimentos, la adecuación de servicios urbanos y la mejora de la accesibilidad, con el objetivo de favorecer desplazamientos más cómodos y seguros.

Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia que la Comunidad de Madrid desarrolla en San Fernando de Henares para recuperar los espacios afectados y reforzar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

La Línea 7B de Metro ha registrado más de 4,6 millones de viajeros desde la recuperación del servicio total el pasado 22 de noviembre, una vez completada la rehabilitación integral de la infraestructura.

La Comunidad de Madrid ha recordado además que mantiene un seguimiento continuo de la situación mediante labores de auscultación y control del terreno, así como comprobaciones técnicas periódicas sobre la infraestructura ferroviaria y el servicio de Metro, con el objetivo de garantizar las máximas condiciones de seguridad y fiabilidad.