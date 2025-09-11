El nuevo plan de la Comunidad para la Industria Audiovisual duplicará ayudas a largometrajes y tendrá más de 40 medidas

Archivo - Imagen de recurso de los (I-D) Los actores Luis Zahera, Jesús Carroza y Karra Elejalde durante el rodaje de la película ‘Tierra de Nadie’, en la Finca Cuarto Carretero, a 14 de mayo de 2024, en Galapagar - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Plan Estratégico de la Industria Audiovisual 2025/2028 de la Comunidad de Madrid duplicará las ayudas a los largometrajes como parte de las más de 40 medidas desarrolladas y las 20 líneas de trabajo con las que contará.

Así lo ha adelantado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región que acoge este jueves la Asamblea de Madrid y en el que solo interviene la mandataria autonómica.

El objetivo de esta iniciativa es reforzar la competitividad en este ámbito, mejorar el posicionamiento exterior, impulsar la innovación y el talento, y acercar este sector a los ciudadanos. Por otra parte, también se acometerá la renovación de la Red de Teatros cuya dotación aumentará un 62% en tres años y se modernizará el sistema de subvenciones a las artes escénicas para avanzar en su industrialización.

El peso de la industria audiovisual en la economía y el empleo madrileño es más del doble que la media nacional. El pasado 2024 dejó más de 7.200 millones de euros en la región y una aportación al PIB del 2,6%. En este sentido, el Gobierno autonómico incrementará el presupuesto de las líneas de ayuda a la producción (largometrajes, cortometrajes y videojuegos) para atraer propuestas de mayor envergadura y fomentar iniciativas de más calidad artística.

Además, se desarrollará un Programa de Captación de Inversiones que incluirá campañas de divulgación y comunicación de proyectos a escala global, reforzando su presencia en los principales festivales y encuentros profesionales. También se promoverá la creación de nuevas alianzas y foros bilaterales y multilaterales con mercados prioritarios como Hispanoamérica o Europa.

Asimismo, la Oficina de Promoción de Rodajes de la Comunidad de Madrid pasará formalmente a llamarse Film Madrid Region, para visibilizar el potencial audiovisual de las diferentes localidades, fomentando la grabación en entornos rurales, históricos, naturales e industriales.

Esta visión se articula en la iniciativa AMEA (Asesoramiento en Estrategia Audiovisual para Municipios), junto a nuevas herramientas de asistencia a productores e inversores y un programa de certificación y diseño de planes de atracción de inversiones para poblaciones interesadas.

PLAN DE IMPULSO PARA LAS ARTES ESCÉNICAS

En artes escénicas, la Comunidad de Madrid implantará un nuevo modelo para la Red de Teatros encaminado a racionalizar la gestión y producción, a través de un diagnóstico sobre la dotación técnica de los locales, incentivos a la explotación y exhibición o la clasificación según su tipología, entre otras.

Por otro lado, el proyecto incide en la mejora del proceso de selección de los espectáculos, mediante la participación directa de las compañías o la creación de un catálogo con montajes destacados por su interés cultural, entre otras herramientas. Entre las medidas de gestión previstas, se contempla la elaboración de un Código de Buenas Prácticas, la revisión de los periodos de carencia para volver a optar a la Red de Teatros, así como una nueva línea de ayudas para giras dentro de los espacios culturales integrados en esta plataforma.