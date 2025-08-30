El nuevo plazo del Plan Rehabilita del Ayuntamiento se abrirá el 1 de octubre para mejorar las viviendas

El delegado del Área de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Álvaro González, visita los edificios rehabilitados de la Calle Cañada 1-3, en el distrito de Moratalaz, a 30 de agosto. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

En Moratalaz, la actuación ha permitido instalar ascensores en edificios y reducir el gasto energético

El Plan Rehabilita del Ayuntamiento de Madrid abrirá el próximo plazo el 1 de octubre, tras finalizar las obras de mejora de accesibilidad y eficiencia energética con una inversión municipal de 330.367,62 euros en los edificios de la Calle Cañada 1-3, en el distrito madrileño de Moratalaz.

Así lo ha anunciado el delegado del Área de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), Álvaro González, en su visita este sábado a la zona, donde ha detallado que el plazo permanecerá abierto hasta el 1 de diciembre.

Según ha explicado, la actuación en estos edificios ha permitido dar respuesta a dos de las principales demandas de los vecinos: contar con un ascensor en edificios de diez plantas que carecían de él y reducir el gasto energético doméstico gracias al aislamiento térmico de fachadas y cubiertas.

"La inversión ha servido para algo muy importante, mejorar la accesibilidad y mejorar la eficiencia energética con soluciones de aislamiento en fachadas y cubiertas que permitirán ahorrar hasta 800 euros de media al año en la factura energética de cada hogar", ha mantenido Álvaro González en declaraciones a los medios de comunicación.

En total, las obras han beneficiado a las 40 viviendas que conforman ambos bloques, situados en una de las principales vías residenciales del distrito. Asimismo, el proyecto ha contemplado la instalación de un ascensor adosado a los patios interiores, permitiendo el acceso a todas las plantas con una intervención mínima en la estructura original. Para ello se han abierto huecos en las fachadas interiores, que ahora comunican con pasarelas seguras y protegidas mediante barandillas.

Además, se ha ejecutado un Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) en la envolvente del edificio, respetando el diseño original de la fachada, y se ha reforzado la cubierta con láminas de geotextil y baldosas aislantes de poliestireno extruido (XPS). Estas medidas pasivas "mejoran el confort térmico, reducen la demanda energética y alargan la vida útil de los inmuebles", ha indicado el Gobierno local.

El delegado ha destacado por otro lado, la agilidad en la gestión de las ayudas, ya que el Ayuntamiento abona la subvención "una vez concedidas las licencias, sin necesidad de esperar a que finalicen las obras", lo que permite a las comunidades afrontar la rehabilitación con mayor seguridad financiera. "El plan está siendo un auténtico exito, lo hemos visto en el aumento de solicitudes que estamos teniendo", ha sentenciado el consejero.

IMPACTO DE TRANSFORMA MADRID: 300 MILLONES

El Plan Rehabilita, junto con los programas Adapta y Transforma Tu Barrio, forma parte de la estrategia municipal Transforma Madrid, aprobada en 2020 para "modernizar el parque residencial de la capital". Desde entonces, el Ayuntamiento ha destinado más de 300 millones de euros a la mejora de viviendas, lo que ha permitido rehabilitar más de 110.000 hogares, instalar cerca de 1.350 ascensores y beneficiar a unas 300.000 personas, según datos que ha ofrecido el Consistorio en un comunicado.

Así, Álvaro González ha recalcado que estos datos "son importantísimos" y ha valorado que "Madrid es la ciudad de España que más apuesta por la rehabilitación".

En este sentido, estas actuaciones tienen también un "fuerte impacto económico y medioambiental", ha desarrollado el consejero. Por un lado, generan más de 6.000 empleos anuales en el sector de la construcción y las reformas; por otro, reducen en más de 25.500 toneladas las emisiones de CO2 y suponen un ahorro energético equivalente a 109 millones de kWh al año, lo que sitúa a Madrid "a la vanguardia en sostenibilidad urbana", en palabras del Ayuntamiento.

"La rehabilitación es también una política de vivienda: modernizar los edificios de nuestros barrios, hacerlos más accesibles y sostenibles, es dar soluciones reales a las familias madrileñas", ha afirmado González, que ha recordado que el compromiso del Gobierno municipal es alcanzar las 120.000 viviendas rehabilitadas a finales de 2025 y llegar a las 160.000 al final del mandato, en 2027.

Estas convocatorias, según ha indicado González, siguen la línea del Ayuntamiento de "apostar por la empresa municipal de la vivienda y por una vivienda pública de calidad".

"Invitamos a todas las comunidades de vecinos a solicitar estas ayudas a partir del 1 de octubre. Ayudas que crecen cada año porque responden a las necesidades de los madrileños", ha concluido.