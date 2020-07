Los nuevos ingresos en residencias deberán presentar PCR negativa de hasta tres días antes

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las personas que quieran ingresar por primera vez en una residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid deberán presentar una prueba PCR negativa por coronavirus realizada al menos en los últimos tres días antes de su llegada al centro, según el nuevo procedimiento de diagnóstico, vigilancia y control de casos de Covid en centros sociosanitarios enviado a estos el viernes por la dirección General de Salud Pública.

El nuevo protocolo señala también que los nuevos ingresos en centro residencial no requerirán cuarentena al ingreso las personas que estén asintomáticas al menos en los últimos 3 días y presenten una prueba PCR negativa realizada al menos tres días antes.

Esta PCR será realizada por los profesionales de Atención Primaria previo contacto con el centro de salud. Si por motivos de urgencia el ingreso no puede supeditarse a la realización de la prueba, la persona asintomática ingresará en la zona con Vigilancia Especial permaneciendo en ella hasta que se realice y se conozca el resultado de la prueba. Si el resultado de la prueba fuese positivo o presenta infección activa deberá pasar a la zona Covid-19 del centro.

En los reingresos en centro residencial ancianos desde domicilio no está establecida una duración de la salida del centro a partir de la cual se deba realizar test antes del reingreso. "Se puede tener contacto con el virus en salidas cortas y no tenerlo en otras más prolongadas. No es ni asumible, ni aconsejable, realizar test en salidas de corta duración. Se puede plantear su realización en ausencias de más de 2 semanas, aunque no hay ninguna evidencia que lo sustente", indica el protoloco.

Para ausencias superiores a dos semanas, las personas que estén asintomáticas al menos en los últimos 3 días y presenten una PCR negativa no requerirán realizar cuarentena tras el reingreso.

Las personas que presenten antecedentes de infección previa confirmada (PCR previa positiva) o Ig G positiva en los últimos 6 meses no requerirán pruebas adicionales al realizar el reingreso. Las personas que no cumplan alguna de estas condiciones deberá realizar cuarentena durante 14 días.

Asimismo, señalan que es fundamental el mantenimiento de medidas de seguridad durante esas estancias fuera del centro (distanciamiento social, uso de mascarilla, medidas higiénicas, etc.).

Los reingresos en centro residencial por alta hospitalaria, o tras acudir a urgencias o a consultas externas será diferente. Si el residente estuvo ingresado en el hospital por infección por coronavirus, las 72 horas previas al alta se le realizará PCR. Si el resultado es negativo, ingresará en la residencia sin necesidad de cuarentena, pero se realizará vigilancia activa de síntomas.

Si el resultado es positivo, se valorará si la infección es activa en función de los resultados de las pruebas serológicas. Y si el residente estuvo ingresado en una zona libre de Covid, ingresará en la residencia sin necesidad de cuarentena ni de una nueva PCR.

El residente que acuda a urgencias o a consulta externa del hospital por motivos que no tienen relación con la enfermedad por COVID deberá adoptar todas las medidas de seguridad y seguir manteniéndolas a la vuelta a la residencia, pero no precisa ninguna prueba diagnóstica (que en ese caso no daría ninguna información útil), ni cuarentena posterior.

Es importante estar pendiente de la posible aparición de síntomas, como en el resto de los residentes. Cuando el aislamiento esté indicado, el ingreso solo se podrá producir en aquellos centros que cuenten con sectorización y con plazas vacantes en la zona COVID con instalaciones y con personal habilitados para tal fin.