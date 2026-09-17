Los nuevos trenes de Cercanías vuelven a circular tras pasar por el taller para ajustes y mejoras del sistema

Nuevos trenes Standler de Renfe para la red de Cercanías de Madrid - RENFE

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Uno de los trenes Standler de gran capacidad adquiridos por Renfe para Cercanías de Madrid ha vuelto este jueves a circular por la red, después de que la empresa haya realizado "ajustes y mejoras" en estos modelos que han obligado a su paso por el taller.

En concreto, esta unidad está circulando durante este jueves en la línea C-1, entre Chamartín y Aeropuerto T4, mientras que el resto de convoys se irá incorporando de forma progresiva al servicio, han apuntado a Europa Press fuentes del operador ferroviario.

Renfe ha contratado con Stadler un total de 79 trenes por 1.306 millones de euros, que irán llegando paulatinamente a la red de Cercanías de Madrid. Las primeras unidades de estos trenes del futuro, como los definió el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comenzaron a prestar servicio a finales de agosto.

En concreto, los dos primeros trenes se incorporaron el 24 de agosto a la línea C-7 de Cercanías tras haber superado la homologación pertinente, simulaciones comerciales y los ensayos en diferentes condiciones, mientras que una tercera unidad se sumó el día 31.

Estas unidades tuvieron que pasar recientemente por el taller para llevar a cabo actualizaciones de software y modificaciones en diferentes sistemas del tren, tales como la señalización de frenado y los equipos de información al viajero.

Estos trenes son los más grandes de la flota de Renfe en composición única y permiten aumentar un 20% la capacidad, con hasta 200 metros de longitud y casi 2.000 pasajeros.

Tras la incorporación de estas tres primeras unidades, el resto se irá incorporando de forma paulatina a la red de Cercanías en un paso adelante en la modernización de la flota con el objetivo de mejorar "las prestaciones, la accesibilidad, el confort y la experiencia de viaje" de los viajeros.

LAS NUEVAS UNIDADES

Se trata de trenes de gran capacidad de longitudes de unos 100 y 200 metros que combinan coches de uno y dos pisos y que se adaptan a los cambios de ocupación. En concreto, los T100 permiten su evolución a T120, de cinco coches, y serán mixtos con dos coches de piso bajo y otros dos centrales de dos pisos. En ellos podrán viajar hasta 915 viajeros.

Por su parte, los T200 serán adaptables a tipo T240, de diez coches, o reducirse a 160 metros. Tienen capacidad hasta de 1.900 pasajeros.

Las unidades de este último modelo son las más grandes de la flota de Renfe en composición única, al poder disponer de cuatro coches de piso bajo y cuatro coches de dos pisos.

Están dotados sistemas de información al viajero, son de ancho ibérico y pueden alcanzar una velocidad máxima de 140 km/h. "Estos trenes incorporan los sistemas más avanzados de comunicación y de seguridad ferroviaria. Están conectados de forma permanente con los centros de control, disponen de sistemas para conocer su nivel de ocupación y mejorar la información que reciben los viajeros", ha subrayado el ministro.

Igualmente, disponen de una batería extra, según explicó el ministro, para, en caso de avería en el suministro, disponer de una autonomía de hasta 4 kilómetros para poder llegar a la estación.

Además, todos ellos disponen de los últimos avances en accesibilidad y confort, con acceso y espacio para personas con movilidad reducida, todas las puertas de los coches de simple piso a nivel, además de áreas para bicicletas (zonas multifuncionales con capacidad para hasta seis bicicletas en T100 y 18 bicicletas en T200) y carritos infantiles.

Asimismo, las entradas a nivel de andén de seis de las diez puertas del T100 (12 de 20 puertas para T200) no tendrán escalones, por lo que se reducirá el tiempo de subida y bajada de pasajeros.

Los trenes también cuentan con tomas de carga USB y enchufes en los asientos, un moderno sistema de información al pasajero y un sistema de video vigilancia CCTV de cobertura total. La iluminación de los coches es LED, y cuentan con un eficiente sistema de calefacción y aire acondicionado y aislamiento térmico que garantizan un ambiente confortable a la vez que contribuyen a la sostenibilidad del transporte.