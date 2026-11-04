El número de turistas internacionales creció un 8,3% en la Comunidad en septiembre y el gasto llegó a 1.729 millones

Archivo - Pasajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid recibió en septiembre un total de 888.113 turistas internacionales tras crecer un 8,3% respecto al mismo mes del año pasado, mientras que el gasto aumentó un 10,04% hasta alcanzar los 1.729 millones de euros, la quinta autonomía en volumen.

Así consta en las encuestas de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) y de Gasto Turístico (Egatur), publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde señalan que el gasto medio por turista ascendió un 1,59% hasta los 1.947 euros.

El gasto diario, por su parte, se situó en los 359 euros, el más elevado del país, tras ascender un 4,54%, mientras que la duración media del viaje se situó en 5,4 días, un 2,82% menos.

DATOS NACIONALES

Por su parte, España superó los 80,5 millones de turistas internacionales en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 5,2% en comparación con el mismo periodo de 2025, según la encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) hecha pública este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre enero y septiembre de 2026, el gasto acumulado por los visitantes extranjeros aumentó un 8% en tasa interanual, rozando los 114.380 millones de euros, según la encuesta de Gasto Turístico (Egatur).

Estas dos cifras suponen nuevos récords tanto en el número de visitantes como en el gasto realizado por estos.

A este balance acumulado contribuyeron los datos registrados en el noveno mes del año, cuando España recibió un total de 10,1 millones de turistas internacionales, un 4,3% más que en el mismo mes de 2025.

El desembolso realizado por estos visitantes en septiembre ascendió a 14.488 millones de euros, lo que supuso un aumento del 8,1% en tasa anual y confirmó la continuidad del dinamismo turístico tras la temporada estival.

En el mes de septiembre, el gasto medio por turista en España creció un 3,6% hasta los 1.429 euros, según los datos del instituto estadístico.

El gasto medio diario por persona aumentó un 4%, alcanzando los 212 euros, mientras que la duración media del viaje experimentó un ligero descenso del 0,4%, situándose en 6,8 días.

REINO UNIDO LIDERA DE NUEVO

En los nueve primeros meses del ejercicio, Reino Unido se consolidó como el principal país emisor con cerca de 16,2 millones de turistas (+5,6%) y un 17,5% del gasto total acumulado.

Le siguieron Francia, con más de 10,3 millones de visitantes (+1,1%) y el 8,5% del gasto, y Alemania, con cerca de 9,5 millones de llegadas (-0,4%) y el 11,3% del desembolso acumulado.

Atendiendo únicamente al mes de septiembre, Reino Unido mantuvo el liderazgo al aportar más de 2,2 millones de turistas (+7,2%) y un gasto de 2.791 millones de euros (+9,1%), equivalente al 19,3% del total del mes.

Por su parte, Alemania registró en septiembre cerca de 1,3 millones de turistas (-4,7%) y un gasto de 1.678 millones de euros (-0,2%), mientras que Francia aportó casi 1,1 millones de visitantes (-1,5%) y un desembolso de 1.055 millones de euros (+6,5%).

EL GASTO HOTELERO REPUNTA UN 9,8% EN SEPTIEMBRE

Por tipo de alojamiento durante el noveno mes, más de 7,2 millones de turistas pernoctaron en establecimientos hoteleros en España (+5,4%), generando un desembolso de 9.985 millones de euros (+9,8%), lo que representó el 68,9% del gasto total mensual.

En contraposición, los alojamientos de no mercado registraron un descenso del 1,5% en llegadas (con 1,3 millones de turistas) y una caída del 7,2% en el gasto (hasta los 1.894 millones).

En cuanto a la forma de organización, más de 7,3 millones de viajeros llegaron sin paquete turístico (+3,6%), sumando un gasto de 10.589 millones de euros (+7,3%).

Los turistas que contrataron paquete aumentaron un 6,4% hasta superar los 2,8 millones, desembolsando 3.899 millones de euros (+10,4%).

Por partidas de gasto en septiembre, el transporte internacional no incluido en paquete supuso 2.889 millones de euros (+7,7%, el 19,9% del total). Las actividades generaron 2.880 millones de euros (+6,1%, el 19,9%) y los paquetes turísticos 2.684 millones (+10,8%, el 18,5%).

Por motivo del viaje, el ocio concentró el 87,6% del desembolso mensual con 12.697 millones de euros (+8,3%), mientras que los viajes de negocios aportaron 698 millones (+4,2%).

CATALUÑA ENCABEZA EL ACUMULADO; BALEARES LIDERA EL MES.

En los nueve primeros meses de 2026, las comunidades autónomas con mayor flujo de visitantes y gasto acumulado fueron Cataluña (16,4 millones de turistas y el 18,9% del gasto), Islas Baleares (14 millones y el 17% del gasto) y Andalucía (12,6 millones de turistas) -mientras que Canarias ocupó la tercera posición en gasto acumulado con un 15,8%-.

En el dato específico de septiembre, Isls Baleares se situó a la cabeza como primer destino con 2,18 millones de turistas (+0,1%), aglutinando el 21,6% de los visitantes y el 21,4% del gasto total del mes (3.107 millones de euros, un 9,3% más).

Le siguió Cataluña con 2,10 millones de turistas en el mes (+4,5%) y un gasto de 2.773 millones de euros (+7,8%), mientras que Andalucía ocupó la tercera posición con 1,54 millones de visitantes (+5,4%) y 2.053 millones de euros desembolsados (+1,6%).

Entre el resto de regiones en septiembre, la Comunidad Valenciana creció un 12,1% en llegadas (1,33 millones de visitantes) y un 18,4% en gasto (1.887 millones de euros).

La Comunidad de Madrid sumó 888.113 turistas (+8,3%) y un gasto de 1.729 millones de euros (+10%), liderando el gasto medio diario por persona con 359 euros.

Por su parte, Canarias recibió 1,09 millones de visitantes (-0,6%) con un desembolso de 1.709 millones (+0,7%).