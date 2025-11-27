Archivo - Trabajadores en las obras de Parque Castellana. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de Castellana y Parque Ventas van "extraordinariamente bien" y "cumpliendo los plazos", ha confirmado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

En Ventas, por ejemplo, "se han terminado de hacer los pilotes en mitad de la vía, con lo cual la ocupación que existía en uno de los carriles dejó de existir ya hace más de 15 días". Eso se traduce en que "la afección al tráfico es la misma que se podría tener cualquier otro día por M-30 a esa hora".

Y en cuanto a Parque Castellana, García Romero ha confirmado que "también va en tiempo". "Empezó la obra más tarde pero va extraordinariamente bien y pensamos cumplir los plazos que hemos dicho también en este caso, que es que se pueda abrir el túnel del parque en el mes de diciembre del año que viene", ha indicado.

La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha trasladado a la Comunidad la responsabilidad de comunicar el estado de los trabajos en la línea 6 de Metro aunque le consta que "es una obra que va bien, que va en plazo y que está muy cercana ya la apertura, tal y como se habían comprometido".