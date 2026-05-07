Las obras de Madrid están siendo "escrupulosas" con los plazos para llegar "bien" a la visita del Papa en junio

El Papa León XIV, durante una misa en Mongomo, Guinea Ecuatorial, el 22 de abril de 2026. - VATICAN MEDIA / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las obras de Madrid como las del entorno de la Puerta de Alcalá o del estadio Santiago Bernabéu están siendo "escrupulosas" con los plazos para llegar "bien" a la visita del Papa León XIV en junio, ha asegurado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

"Está planificado y las grandes obras que estamos haciendo en este momento están siendo absolutamente escrupulosas en cuanto al cumplimiento de plazos, incluso en algunos casos yendo por delante", ha descrito poniendo el énfasis en un "año complejo en cuanto a lluvias".

Sanz ha querido enviar un mensaje a los madrileños para que "tengan la absoluta seguridad de que la ciudad va a estar preparada para acoger un acontecimiento absolutamente histórico y que no va a haber ningún problema".

"Estará todo correcto, obras habrá, en esta ciudad casi siempre hay obras, estamos acostumbrados a que así sea, pero no va a haber ningún problema para que se puedan desarrollar los distintos eventos", ha afirmado.