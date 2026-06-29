Las obras de mejora del firme en A-5 a su paso por Alcorcón, Móstoles y Navalcarnero provocarán cortes en julio y agosto

Obras de mejora del firme de la A-5 a su paso por Alcorcón, Móstoles y Navalcarnero, - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a comenzar las obras de rehabilitación del firme de la autovía A-5, a su paso por los municipios de Alcorcón, Móstoles y Navalcarnero, unos trabajos que provocarán cortes de tráfico durante los meses de julio y agosto.

Los trabajos, que fueron adjudicadas el pasado mes de enero con un presupuesto de 15,4 millones de euros, se acometerán entre los kilómetros 10 al 36,7, en ambas calzadas, ha informado el departamento que dirige Óscar Puente.

En concreto, se va a ejecutar la rehabilitación estructural de las capas inferiores del firme y la explanada (tramos singulares), la rehabilitación de las capas superiores del firme por fisuración y la mejora de las características superficiales del firme.

Como consecuencia de ello, se producirán cortes y afecciones al tráfico rodado en la zona durante los meses de julio y agosto. En el tramo entre los kilómetros 13,4 y 14,2 de la calzada derecha (con sentido Toledo) de la A-5, el corte de este tramo se producirá desde las 00.00 del lunes 6 de julio (domingo noche) hasta las 23.59 del viernes 7 de agosto.

En concreto, se ocupará el arcén derecho, el carril derecho y parte del carril central de la calzada derecha de la A-5, mientras que se mantendrá abierta al tráfico esta calzada derecha a través del carril izquierdo y central, con estrechamientos de carril.

Se cerrará el ramal de incorporación desde el enlace del kilómetro 13 hacia la A-5 sentido Badajoz. El itinerario alternativo para realizar dicho movimiento será la Avenida San Martín de Valdeiglesias hasta la M-50 con sentido sur hasta la incorporación a la A-5.

Respecto al tramo entre los kilómetros 24,4 y 23,5 de la calzada izquierda (con sentido Madrid) de la A-5, el corte se producirá desde las 00.00 horas del lunes 13 de julio (domingo noche) hasta las 23.59 horas del miércoles 26 de agosto.

En este caso, se ocupará el arcén derecho, el carril derecho y parte del carril central de la calzada central izquierda de la A-5. Se mantiene inalterado el funcionamiento de la vía de servicio, y se mantiene abierta al tráfico la calzada central izquierda a través del carril izquierdo y central, con estrechamientos de carril.

Además, en distintos tramos de ambas calzadas de la A-5 entre los kilómetros 10 y 36,7, se realizarán cortes puntuales de carril entre el 1 de julio y el 31 de agosto, desde la madrugada de los lunes hasta los viernes a mediodía, afectando a una única calzada al mismo tiempo.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, con el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido 860,48 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Madrid.

Además, este mes el Consejo de Ministras y Ministros autorizó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar una inversión de 60,76 millones de euros (IVA no incluido) para la conservación y explotación de 60,25 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado (RCE) en la Comunidad de Madrid con el objetivo de conservar diferentes tramos a lo largo de más de 50 km de la A-4 y de gran parte del recorrido de la A-2.