Las obras del nuevo centro de recuperación y unidad hospitalaria para pacientes de ELA arrancarán en enero

Archivo - Entrada de Urgencias del antiguo Hospital Universitario Puerta de Hierro, a 27 de julio de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid comenzará en enero las obras del nuevo Centro de Recuperación Funcional y Unidad Hospitalaria para pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que se ubicará en el antiguo Hospital Puerta de Hierro.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una inversión cercana a los 9 millones de euros para la fase inicial. Estos trabajos previos, con una duración prevista de 12 meses, prepararán el inmueble para su posterior reforma integral, ha informado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.

A lo largo de esta primera fase, se demolerán los edificios que se fueron levantando con los años alrededor de la construcción original, que data de 1964, y se realizarán también algunas intervenciones sobre esta última.

El antiguo Hospital Puerta de Hierro fue durante décadas un referente por su modelo asistencial, universitario, docente e investigador, así como por su carácter pionero en numerosas técnicas y especialidades.

Su diseño, con una característica planta en forma de S, también resultó innovador, una singularidad arquitectónica que se conservará en el nuevo centro, junto con la integración de los espacios exteriores para crear un entorno más acogedor.

Esta futura infraestructura de la sanidad pública se sumará a la red ELA de la Comunidad de Madrid, de la que ya forman parte la Unidad de Hospitalización de Media Estancia Monográfica para enfermos de ELA del Hospital Universitario Santa Cristina, el Centro de Atención Diurna ubicado en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal (CEADELA), y las unidades de los hospitales 12 de Octubre, Clínico San Carlos, Gregorio Marañón y La Paz, en Madrid, Infanta Elena (Valdemoro) y Rey Juan Carlos (Móstoles).