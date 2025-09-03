Las obras del paso inferior para comunicar el Infanta Leonor con Santa Eugenia se retrasan por un cable de alta tensión

Más Madrid censura que el PP "incumple compromisos": "Vallecas merece respeto"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras del paso inferior para comunicar el Hospital Infanta Leonor con el barrio de Santa Eugenia, en el distrito de Villa de Vallecas, se retrasan por la aparición de un cable de alta tensión de obra de Adif, según ha avanzado 'Cadena SER' y han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a Europa Press.

Desde el Gobierno regional han defendido que la actuación "está viva" pero han recalcado que primero hay que resolver la retirada de dicha instalación eléctrica en colaboración con Adif. No obstante, la localización del cable provocará "una alteración" en los plazos.

"No hay suspensión de contrato. Es un inconveniente que ha surgido y que lógicamente hay que resolver", han defendido desde el departamento que lidera Fátima Matute, que no pueden dar una fecha "precisa" del final de las obras.

Una vez construida, esta infraestructura permitirá una conexión rápida entre Santa Eugenia y el centro sanitario, facilitando el acceso de miles de ciudadanos tanto en sus vehículos como, especialmente, a pie gracias a una nueva senda peatonal.

El Infanta Leonor atiende actualmente a una población de referencia de los distritos de Villa de Vallecas y Puente de Vallecas de más de 311.000 personas. Esta conexión para evitar los largos rodeos para llegar al centro sanitario era una demanda vecinal para reducir de forma significativa el trayecto hasta el mismo.

MÁS MADRID CENSURA QUE EL PP "INCUMPLE COMPROMISOS"

Ante el retraso de las obras, el concejal de Más Madrid José Luis Nieto ha cargado contra el PP de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida por convertir este acceso al centro hospitalario en "una burla histórica".

"La historia de la construcción del paso inferior al Hospital Infanta Leonor es la historia interminable. El cuento de nunca acabar por culpa del PP, que acumula retrasos desde hace 17 años. Para variar, el PP ha vuelto a incumplir sus compromisos, sumando otros dos nuevos retrasos de nueve meses. A día de hoy seguimos esperando el paso inferior para acceder a un hospital que da servicio a más de 300.000 personas", ha censurado.

Nieto ha exigido "terminar ya esta tomadura de pelo monumental" y ha asegurado que Vallecas "no existe para el PP de Almeida y Ayuso". Ha subrayado que en el Ensanche de Vallecas, donde se ubica el Infanta Leonor, la situación es "vergonzosa" porque "solo hay un centro de salud para más de 53.000 vecinos, no hay centro de especialidades y el propio hospital tiene una planta completa cerrada".

"Si hablamos de educación, seguridad, limpieza, mantenimiento de zonas verdes, es más de lo mismo. Para el Partido Popular, los vallecanos y vallecanas son ciudadanos de segunda, no es una opinión sin más, sino un hecho objetivo que sufren cada día. Vallecas merece respeto", ha reclamado el edil de Más Madrid.