Las obras de reforma de la Puerta de Alcalá hacen aflorar restos del antiguo tranvía de Madrid

Archivo - Comienzo de las obras del bulevar en la calle Alcalá, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha señalado que los restos aparecidos en las obras que se están llevando a cabo en el entorno de la Puerta de Alcalá podrían corresponder a raíles de tranvía posteriores a 1947.

En declaraciones a medios desde el Parque de la Bombilla, el delegado ha subrayado que, como es habitual en todas las obras que se ejecutan en la ciudad, se cuenta con asesoramiento y asistencia arqueológica en coordinación con la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, ha recordado que el Consistorio ya ha dado traslado de la información a este organismo, que es el competente para determinar si "esos restos son susceptibles de alguna protección o si se puede continuar con las obras" en la zona donde han aparecido.

Así, el Ayuntamiento se encuentra en este momentos a la espera de que la Dirección General de Patrimonio Histórico se pronuncie sobre el valor de los elementos hallados y los pasos a seguir en la intervención.

La red electrificada de tranvías de Madrid echó a andar a partir de 1898, un servicio que desapareció definitivamente en el verano de 1972. Hasta entonces varias líneas pasaban por Alcalá conectando el centro con Arturo Soria o Plaza de Castilla.