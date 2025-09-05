Las obras de repertorio de los siglos XIX y XX entendido desde la raíz vuelven esta temporada al teatro Fernán Gómez

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La temporada 2025/2026 del teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa vuelve a apostar por el teatro de repertorio de los siglos XIX y XX entendido desde la raíz.

Esta mañana, el director artístico de este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, Juan Carlos Pérez de la Fuente, y la coordinadora general de Cultura, María José Barrero, han presentado la programación, que mantiene la línea de identidad marcada en la temporada anterior, cuando "la mayor parte de los montajes agotaron localidades y cosecharon un gran éxito de público", según ha informado el Ayuntamiento de la capital este viernes en una nota de prensa.

La Sala Guirau comenzará la temporada con el estreno de 'American Buffalo', de David Mamet, con Ignasi Vidal en la dirección e Israel Elejalde, David Lorente y Roberto Hoyo en la interpretación. La obra explora las complejas relaciones entre los personajes tratando temas universales como la avaricia, la amistad y el sacrificio.

El 31 de octubre, como manda la tradición, se presenta la nueva producción de esta temporada de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, una lectura dramatizada dirigida por Jesús Cracio, con María Ramos, José Antonio Sayagués y Verónika Moral, entre otros.

En diciembre llega el estreno absoluto del musical 'Rent', que celebra en este escenario su 30º aniversario. Con libreto, letra y música original de Jonathan Larson, en la versión y dramaturgia de José Luis Sixto y Adrián Perea y la dirección musical y arreglos de César Belda, su puesta en escena quiere conseguir que los espectadores de hoy sigan conectando y emocionándose con esta fábula situada en el Nueva York de los años 90.

Ya en febrero de 2026 se estrenará la nueva producción del teatro que dirigirá Juan Carlos Pérez de la Fuente: 'El jardín de los cerezos', de Chéjov, en versión de Ignacio García May. Una obra que, 120 años después de su estreno, sigue teniendo muy vigentes los mismos interrogantes sobre cómo será nuestra existencia.

'Panorama desde el puente', de Arthur Miller, en versión de Eduardo Galán y con Javier Molina, director artístico del Actor Studio de Nueva York, como director del montaje, se podrá ver en el mes de abril. Miller habla en esta obra de la migración italiana que soñaba con vivir en el país de las oportunidades. José Luis García-Pérez, María Adánez y Ana Garcés, entre otros, forman parte del elenco.

'La Barraca', de Vicente Blasco Ibáñez, llegará en mayo con la dirección de Magüi Mira. Una historia sobre la identidad que da el arraigo a la tierra en la que se nace.

En los meses de junio y julio, el teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa recuperará un género que ha estado presente desde su creación en 1977: la zarzuela, con un programa que ofrecerá fragmentos de zarzuelas interpretadas por grandes voces del género como las de Milagros Martín, María Rodríguez, Enrique Sánchez o Ruth González, entre otras.

En julio se presentará el estreno de 'El Trovador', de Antonio García Gutiérrez, una obra del romanticismo español. Estrenada en 1836, fue tal su éxito que, catorce años después, Giuseppe Verdi encargaría su adaptación para componer la música de 'Il Trovatore', una de sus óperas más brillantes. La obra contará con Hugo Nieto en la dirección y Daniel Llull en la dramaturgia.

SALA JARDIEL PONCELA

'Poeta [perdido] en Nueva York' será el montaje encargado de levantar el telón en la Sala Jardiel Poncela. Jesús Torres firma la dirección, versión e interpretación de esta obra que entrelaza, en un monólogo íntimo, el poemario y las cartas íntimas que Federico García Lorca escribió desde la Gran Manzana.

En noviembre, y siguiendo la línea de la dirección artística de recuperar en estas fechas textos de Gustavo Adolfo Bécquer, se presentará el estreno de 'Más allá de esta vida', a partir de la biografía y obras de este autor. Débora Izaguirre firma la dramaturgia y la dirección en su primer montaje.

Durante el mes de diciembre se estrenará 'Aromas de soledad', de José María Gabriel y Galán, un homenaje a la España vaciada y al mundo rural. 2025 terminará con el estreno en teatro de 'Los Duelistas', bajo la dirección de Emilio Gutiérrez Caba. Se trata de un texto de Joseph Conrad, ambientado en la Francia napoleónica.

El año 2026 comenzará con 'Vincent River'. En esta obra, Ridley trata la cuestión de la violencia homófoba. En marzo, Javier Sánchez-Collado y Carlos Martínez-Abarca traerán '1984', de George Orwell, donde Winston Smith relatará su experiencia a través del diario que decide escribir en acto de rebeldía contra el pensamiento único del Partido. En abril se podrá disfrutar de 'El veneno del teatro', de Rodolf Sirera, que llegará a Madrid en castellano con Silvia Maya y Marta Sangú.

'La aventura de la palabra', estrenada a finales de la anterior temporada y que es producción propia del teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, volverá también.

La temporada teatral en la Sala Jardiel Poncela terminará en junio con 'Loba'. Juan Mairena dirigirá de nuevo a Mélida Molina, Carlos Troya y Jorge Varandela en este homenaje a Bette Davis y a todas esas actrices que, llegadas a cierta edad y después de toda una vida de lucha, son relegadas a papeles secundarios.

ESPECTÁCULOS MUSICALES

En cuanto a la oferta musical, el teatro acogerá de nuevo el Festival Internacional JazzMadrid. En diciembre, no faltará la cita con 'Los grandes del góspel', que año tras año crece en número de conciertos y espectadores, con Luis Manjarrés al frente.

Además, se repetirá el 'Gran concierto de Navidad' con el coro de la Escolanía de El Escorial. Ya en junio, los amantes de la música antigua contarán con el festival Música Antigua Madrid, que por séptimo año acercará el patrimonio musical hispano y universal de la mano de su comisaria Mónica Hernández Totland.

En el mes de julio, la Sala Jardiel Poncela y el espacio Sala María Dolores Pradera acogerán la primera edición del festival CaraBEteras, dirigido por Juan Mairena y Juan Carlos Pérez de la Fuente, que propone un viaje por el Madrid de la 'belle époque', las tertulias, los semanarios franceses o los pecados estériles.

EXPOSICIONES

La temporada expositiva comenzará con 'Leica. Un siglo de fotografía' (1925-2025), una muestra que conmemora el centenario de la marca alemana y se podrá visitar desde el 10 de septiembre.

Le seguirá el Madrid Design Festival, con Álvaro Matías como director del festival, que en esta ocasión y entre otras propuestas expositivas destacará la figura de André Ricard, figura fundacional del diseño en nuestro país.

A partir de mayo, la Sala de Exposiciones acogerá una nueva edición de PHotoEspaña, dirigida por María Santoyo. Además, el vestíbulo del centro propondrá un homenaje a Francisco Nieva, Pelo de Tormenta, una producción del teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa en colaboración con el Centro Dramático Nacional, el Centro de Documentación Teatral y el Ayuntamiento de Talamanca de Jarama, comisariada por Rafael Garrigós. La muestra ofrecerá el vestuario diseñado por Pedro Moreno, partituras del compositor Manuel Balboa o las fotografías de Chicho, entre otros objetos.