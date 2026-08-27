Ocho Atendidos Y Tres Trasladados Al Hospital En El Incendio En Una Vivienda De Tres Cantos - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

TRES CANTOS (MADRID), 27 (EUROPA PRESS)

Ocho personas han resultado atendidas, y otras tres trasladadas al hospital, al resultar afectadas por inhalación de humo en un incendio declarado este jueves en la quinta planta de una vivienda situada en el Sector Descubridores 46, en la localidad de Tres Cantos.

Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han detallado que los sanitarios del SUMMA 112 han atendido a ocho personas, pero ninguna de ellas reviste gravedad. Las otras cinco afectadas han sido dadas de alta en el lugar.

A la llegada de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, el fuego estaba muy generalizado y rompía por fachada, en una vivienda que presentaba mucha carga de fuego.

Los efectivos han iniciado las labores de extinción con una escala desde el exterior y con equipos desde el interior. En los trabajos han participado siete dotaciones de Bomberos de la Comunidad y dos mandos.

En la intervención también han colaborado Protección Civil de Tres Cantos, Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional.