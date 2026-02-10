Ocho de cada 10 adolescentes han sufrido acoso online, alerta un estudio de la ONG Plan Internacional

Ocho de cada 10 adolescentes han sufrido acoso online - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ocho de cada diez adolescentes y jóvenes han sufrido acoso online, alerta un estudio realizado por la ONG Plan Internacional, junto con el Ayuntamiento de Madrid, y que han presentado en el Palacio de Cibeles cuando se conmemora el Día de Internet.

El 84% apunta que han recibido mensajes con intención de quedar o intimar, incluso tras haber manifestado rechazo reiterativamente o no responder, mientras que el 51% ha recibido comentarios racistas, discriminatorios o mensajes de odio, ha detallado el director de Incidencia Política de Plan Internacional, David del Campo, sobre el informe '(Des)protegidos online'. Son las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes las que se ven más expuestas al acoso digital, especialmente cuando es de carácter sexual.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por su parte, ha cuantificado que en Madrid viven unos 300.000 adolescentes, quienes se encuentran en "una edad particularmente peligrosa para las situaciones de acoso, fundamentalmente a través de las redes sociales". "Tenemos que hacer un esfuerzo serio desde las administraciones, desde también los centros educativos y desde las familias para prevenir y, en todo caso, reparar si se producen lo antes posible este tipo de situaciones", ha instado.

Preguntado si la solución pasa por prohibir las redes sociales a menores de edad, como propone el Gobierno, el alcalde ha contestado que "lo que no es solución es sustituir a los padres" porque "esto es un esfuerzo que tiene que ser conjunto", es decir, con instituciones, familias y ámbito educativo. "Nunca hay que sustituir la voluntad de los padres", ha remachado.

"DENUNCIAR NO ES SÍMBOLO DE DEBILIDAD"

Ante un grupo de jóvenes estudiantes del IES Fernando González de Córdoba, el alcalde se ha dirigido a ellos porque son "la esperanza para un futuro mejor". Les ha dejado claro que "denunciar no es símbolo de debilidad sino de fortaleza al decir 'no me resigno' al acoso, es fuerza mental, es dar un paso adelante y liderar con el ejemplo".

Martínez-Almeida se ha dirigido a los jóvenes estudiantes para decirles que "Internet es una maravilla en términos de progreso pero no quiere decir que no tenga riesgos", para instar a "expulsar de las redes sociales todo comportamiento inadecuado".

ACUERDO DE PAÍS

Plan International, organización que trabaja por la igualdad de las niñas y los derechos de la infancia y la juventud, ha reclamado "un acuerdo de país basado en un consenso político para proteger más allá de prohibiciones y de forma efectiva los derechos de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital", un "guante" que ha sido recogido por Almeida.

"Es urgente aprobar la ley de protección de la infancia en el entorno digital para impulsar medidas que ya llegan tarde", ha defendido David del Campo. "Si hay algo en lo que merece la pena ponerse de acuerdo entre todas las fuerzas políticas es en la juventud, en esa esperanza de futuro mejor", ha declarado el alcalde.

"Por eso sería imperdonable que los que estamos en las instituciones fuéramos tan irresponsables de no entender que nuestra primera responsabilidad es que tengáis la capacidad de construir un futuro por vosotros mismos. Por eso, recogemos el guante de Plan Internacional", ha contestado Almeida. Así, desde el Ayuntamiento apoyarán la Ley Orgánica de protección de menores en entornos digitales.