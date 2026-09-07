El ocio nocturno madrileño espera que la F1 deje un "notable" impacto económico cercano a los unos 30 millones

Archivo - Varias personas en la pista de una discoteca de Madrid, a 8 de octubre de 2021, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid, ha hecho un estudio sobre el impacto del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará este fin de semana en la capital y del que esperan que deje un balance económico "notable" cercano a los 30 millones de euros.

Los datos reflejan que los empresarios del sector valoran la importancia del Gran Premio para la imagen turística de Madrid con un 7,7 sobre diez por su capacidad de impacto para promocionar Madrid a nivel mundial, según ha informado la organización en un comunicado en el que también apuntan al impacto económico.

Así, dos de cada tres empresas consideran que la carrera es "bastante o muy importante" para la actividad económica nocturna de la capital, especialmente en un momento de arranque de la nueva temporada tras el periodo estival. El sector espera incrementar la facturación en un 5% respecto a otro fin de semana de septiembre.

Sin embargo, la distribución del impacto económico es diversa, pues se estima que en establecimientos comerciales de mayor proyección turística el incremento de la facturación podría llegar a superar el 30% en comparación a otros años. En total, se cree que el GP puede llegar a generar casi 468 millones de euros en Madrid.

De esta cifra total estimada, unos 59 millones de euros corresponderían al impacto en hostelería, donde se enmarca el sector del ocio nocturno. El beneficio aquí se sitúa en torno a los 30 millones de euros, el 50% del total sobre la actividad hostelera.

PIDEN PROTEGER LOS GRANDES EVENTOS

Al respecto del debate sobre los grandes eventos y su impacto en la sociedad, más del 61% de los empresarios del sector del ocio nocturno considera que la Comunidad de Madrid y el resto de administraciones deben comprometerse a regular la protección de estos eventos y brindar seguridad jurídica.

En este punto, aluden a la "importancia singular" de las grandes actividades, cuya valoración debe plantearse "de acuerdo con criterios y parámetros objetivos en términos de rentabilidad económica y social".

Además, el 84% de los empresarios del sector recreativo considera que la Administración debe ser capaz de "diseñar y ejecutar planes" que impulsen la "sostenibilidad" de estos eventos y "minimizar" su impacto ambiental a través de medidas correctoras y protocolos de protección ambiental.

Para el sector, resulta especialmente oportuna el calendario de celebración del Gran Premio de Madrid en septiembre, ya que coincide con el arranque de la nueva temporada de otoño-invierno y permite situar a Madrid como uno de los destinos urbanos europeos más importantes y atractivos para las escapadas de otoño.