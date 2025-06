'El odio nos señala, pero no nos borra. Somos orgullo, memoria y resistencia LGTBI+', lema de Arcópoli en Orgullo 2025

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

'El odio nos señala, pero no nos borra. Somos orgullo, memoria y resistencia LGTBI+' es el lema elegido por Arcópoli, asociación que defiende los derechos y las libertades del colectivo, para el Orgullo LGTBI+ 2025, que este año se celebra del 26 de junio al 6 de julio en Madrid.

Así lo ha anunciado Arcópoli este jueves en un comunicado, en el que ha detallado que este lema "es una llamada a la acción frente a los retrocesos que están ocurriendo en muchos territorios y un homenaje a la historia de lucha". "No es solo una frase para una pancarta, sino que es una respuesta colectiva a los discursos y políticas que intentan silenciarnos", han agregado.

Desde Arcópoli han reivindicado que las vidas de las personas del colectivo LGTBI+ "no son ideología ni un error". "Nos usan para polarizar. Nos llaman ideología, nos niegan como personas. Lo vemos en leyes, en vetos, en recortes, en discursos institucionales. Lo sufrimos en las escuelas, en la calle, en el trabajo, en nuestras propias familias", han desgranado.

"El movimiento LGTBI+ nació de la rabia y la desobediencia. Lo hizo en 1969, cuando mujeres trans y racializadas respondieron a la brutalidad policial en el bar Stonewall Inn, en Nueva York. Y lo hizo también en España, en 1977, cuando miles de personas rompieron el miedo y se manifestaron en plena Transición exigiendo libertad y derechos. Nada nos ha sido regalado. Cada derecho y cada paso ha sido fruto de la organización, la visibilidad y la resistencia", han expresado.

En este sentido, han apuntado que el odio "crece y vuelve con fuerza en todo el mundo", con discursos y políticas que "intentan deshumanizar a las personas LGTBI+". Así, han señalado países como Rusia, Uganda, Polonia, Hungría, Chile o Guatemala, donde en los últimos años ha habido retrocesos en cuanto a los derechos del colectivo.

A escala nacional, también han señalado a algunas comunidades autónomas, como la de Madrid o la Comunidad Valenciana, donde se están "desmontando artículos de la 'ley trans'".

Así, han reivindicado que su respuesta ante todo "es orgullo, memoria y resistencia" y han subrayado que no se van a callar y no van a dejar de "denunciar". No permitirán que nadie "borre" su historia ni sus "vidas".

"Este Orgullo no es solo una celebración. Es una manifestación política, una herramienta de denuncia y de transformación. Nos manifestamos por quienes no pueden hacerlo. Por quienes han sido silenciadas, encerradas o asesinadas. Nos manifestamos porque estamos vivas, visibles y organizadas", han zanjado.