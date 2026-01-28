Operativo de la Comunidad en carreteras: 90 efectivos y más de 30 quitanieves

Varios vehículos circulan con la nieve por la M-607 - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad mantiene activo la mañana de este miércoles un operativo especial en las carreteras de la región por nevadas, que están afectando de forma significativa a la circulación viaria y al transporte público, especialmente en zonas de sierra y áreas con fuerte pendiente.

En concreto, la Dirección General de Carreteras mantiene activado un operativo de 90 profesionales y 30 máquinas quitanieves, que trabajan de manera continua para garantizar la vialidad y mantener las carreteras regionales en las mejores condiciones posibles de seguridad, han apuntado fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

Con datos de las 10.00 horas, es obligatorio el uso de cadenas en todos los puertos de montaña de la región. Además, numerosas líneas de autobús interurbano están sufriendo graves incidencias, con bloqueos, desvíos, suspensiones de servicio y dificultades para completar sus recorridos habituales.

Entre los municipios más afectados se encuentran, entre otros: San Agustín de Guadalix, El Molar, Lozoyuela, La Cabrera y su entorno, Las Rozas, Majadahonda, La Matas, Villanueva de la Cañada, Horcajo de la Sierra, Buitrago del Lozoya, Cadalso de los Vidrios, Moralzarzal, Hoyo de Manzanares, Chapinería, Colmenar Viejo y Tres Cantos.

Las nevadas se están produciendo con intensidad a una cota aproximada de 600 metros en la zona oeste y 1.000 metros en el norte de la Comunidad.

Desde el Consorcio Regional de Transportes y la Comunidad de Madrid (CRTM) se recomienda extremar la precaución al volante, evitar desplazamientos innecesarios, priorizar el uso del transporte público siempre que sea posible. También se aconseja consultar en tiempo real el estado de las líneas interurbanas a través de la web del CRTM, los operadores de transporte y los canales oficiales.